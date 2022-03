El presidente de Argentina esboza un discurso al gusto de casi todos

Buenos Aires, 1 mar (Sputnik).- No hubo sorpresas en el tercer discurso que formuló Alberto Fernández como presidente de Argentina ante los diputados y senadores reunidos en el Congreso. Sí gritos desde el recinto, indicaciones a destiempo, sonrisas y guiños a ignotos receptores, y algún pase de comedia.



Así fue caricaturizada en algún lado una pequeña rebelión de algunos diputados, integrantes del principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, al abandonar el hemiciclo cuando el presidente hablaba de investigar la deuda contraída por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Opacaron así la ausencia más sonada: la del diputado Máximo Kirchner, distante con el mandatario por el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



A los referentes del partido PRO (Propuesta Republicana, centroderecha) no les gustó la mención de quien fuera su líder, ni el exhorto del presidente al Poder Judicial para que indagase el acuerdo con el Fondo por 44.000 millones de dólares suscrito por su predecesor. Dejaron con la palabra en la boca al mandatario al abandonar el plenario. Un diputado de la coalición, Facundo Manes, quedó en solitario rodeado de banderas de Ucrania que sus compañeros habían pegado frente a las bancas.



El desplante provocó una sonrisa en la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner que fue captada por la cadena nacional, y el presidente no quiso ser menos: guiño hacia su bancada, y a seguir con lo suyo.



Tampoco pasó desapercibido el exhorto de la exmandataria al jefe de Estado antes de que empezara su disertación ante la Asamblea Legislativa, como se conoce el plenario de diputados y senadores. «Dale, pedí ahora el minuto de silencio» reclamó. Poco después llegaría ese minuto por las muertes en el marco de la ofensiva militar rusa en Ucrania. El presidente aprovechó el ratito para mandar un beso a las alturas.



CASA DEL PUEBLO



Con este discurso, que duró más de 90 minutos, el mandatario dejó inaugurado el 140º período de sesiones ordinarias del Congreso. Para el ministro argentino de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez, fue toda una novedad que «en la casa del pueblo, la primera magistratura de la República» pidiera «la revisión del endeudamiento argentino».



«El endeudamiento en Argentina desde Bernardino Rivadavia (1826-1827), con las posteriores dictaduras militares y los Gobiernos militares, ha producido una enorme carga sobre el pueblo argentino y ha beneficiado a sectores minoritarios a lo largo de la historia de nuestro país», afirmó Domínguez en una entrevista con la Agencia Sputnik.



Es «reconfortante», por lo tanto, que «el debate se dé la cara a la sociedad , en la casa del pueblo y se discuta en la justicia» el origen de una deuda «que no se sabe dónde está pero sí se sabe cuáles son los sectores que se beneficiaron, así que fue evidenciada la responsabilidad histórica».



Lo mismo afirma su par en Desarrollo Social, Juan Zabaleta, quien también refirió a este medio su satisfacción por el hecho de que el presidente decidiera relanzar el pedido de investigación, como ya lo hiciera en oportunidades pasadas también ante el Congreso.



«Hay que ser muy firme en ese sentido», aseguró Zabaleta. «Alguna vez hay que hacerse cargo de lo que uno firma», sobre todo si «se pone sobre las espaldas de millones de argentinos esta deuda tan pesada que impide, entre otros temas, resolver la inflación».



El Poder Judicial, por lo tanto, tiene la responsabilidad de «acompañar esta investigación con equilibrio y siendo independiente», esgrimió Zabaleta. Pero no debe intervenir cualquier justicia. Tiene que ser «justa, que no opere ni sea adyacente a los poderes económicos importantes, que entienda que hay una deuda», ahondó.



El nuevo jefe de la coalición gobernante en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, valoró por su parte que el mandatario pudiera esbozar «un discurso donde rescató logros, a sabiendas de que había sufrimientos que también existen», y que también pudiera «combinar la unidad en el replanteo para reconocer esas cosas sin hacer».



A decir por sus palabras, pareciera que el presidente hubiera salido de un atolladero. «Transitó un desfiladero estrecho», señaló el jefe del Frente de Todos a esta agencia.



También parecía complacido con su disconformidad el senador opositor Alfredo Cornejo, miembro de la Unión Cívica Radical que conforma Juntos por el Cambio.



Tal y como esperaba, el gobernante expuso «un diagnóstico erróneo acerca de los problemas de Argentina», con un análisis de situación que fue «sesgado, superficial y subjetivo», al plantear «que todos los problemas se han generado en los cuatro años que no gobernó el kirchnerismo».



Pero «en los últimos 18 años, el kirchnerismo gobernó 14», recordó Cornejo al referirse a las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015).



Ninguna impresión positiva se llevó tampoco el diputado Nicolás del Caño, líder del Frente de Izquierda de Trabajadores (FIT).



«En relación al acuerdo con el FMI, seguir diciendo que va a ser sin ajuste no lo cree absolutamente nadie», afirmó tras escuchar la disertación. «El discurso de Alberto Fernández lo escuchamos como si no hubiera estado en el Gobierno durante dos años y medio».



El dirigente trotskista recordó que la propia vicepresidenta «señaló que se dedicaron más recursos a pagar una deuda fraudulenta e ilegítima, no solo al FMI sino también a los especuladores privados, que atender las necesidades de la emergencia de la pandemia que generó el covid-19».



El FIT, tercera fuerza más votada en las últimas elecciones legislativas, considera que la única opción «es el desconocimiento soberano de esta deuda ilegítima y una serie de medidas de autodefensa nacional».



Pero el presidente anunció que el pago al FMI se llevará a cabo entre 2024 y 2036. «Pagar a libro cerrado es un sinsentido cuando estás atando al país durante al menos 12 años, que es lo que implica este nuevo acuerdo», concluyó Del Caño.



Con este escenario, el Congreso retoma la presencialidad plena en el penúltimo año de mandato de Alberto Fernández como presidente. (Sputnik)