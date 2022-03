Oliver Stone insta a «pensar con claridad» sobre la situación en Ucrania

Washington, 1 mar (Sputnik).- El cineasta estadounidense Oliver Stone instó a los lectores de medios de comunicación y a los usuarios de las redes sociales a no ceder a las campañas mediáticas contra Rusia, que han adquirido una mayor intensidad tras el inicio de la operación especial rusa en Ucrania.

«En medio de toda la histeria de los medios occidentales, que gritan acusando de asesinato sangriento a [Vladímir] Putin, omiten los hechos principales cuando no es conveniente, lo más importante es entender todo el espectro de lo que está pasando y, sobre todo, pensar con claridad», escribió Stone en su cuenta de Instagram.

(1/5) Amid all the hysteria of Western media, screaming bloody murder at #Putin, omitting key facts when inconvenient, it’s most important to understand the full spectrum of what’s happening. With the help of the Internet, I’ve found some helpful and honest analyses. pic.twitter.com/BAfx7YN9uf

— Oliver Stone (@TheOliverStone) February 26, 2022