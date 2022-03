Varias regiones de Rusia confirman bajas militares durante la operación en Ucrania

Moscú/Nálchik (Rusia), 1 mar (Sputnik).- Los dirigentes de varias regiones de Rusia confirmaron este martes que sus paisanos murieron en acto de servicio en lo que dura la operación militar en Ucrania.



El gobernador de Uliánovsk, Alexéi Rússkij, mencionó durante una reunión que «hay bajas, dos personas hasta ahora» entre los efectivos de la 31 brigada de asalto aéreo implicada en la operación. Dicha unidad militar se basa en la capital provincial.



El dirigente de Uliánovsk no desveló los nombres de estos combatientes que murieron en Ucrania; sí lo hizo el gobernador de Briansk, Alexandr Bogomaz, al trasladar sus condolencias a los familiares de sus coterráneos Artiom Rogachov y Andréi Kalmikov.



«Han demostrado valentía y heroísmo durante la operación especial para la defensa del Donbás», publicó en la red social VK.



El gobernador de Astracán, Ígor Bábushkin, informó en Instagram de la muerte de su paisano Armán Naribáev; y el jefe de Chechenia, Ramzán Kadírov, confirmó que en Ucrania murieron dos combatientes llegados de esta república del Cáucaso Norte y seis más resultaron heridos.



El dirigente de la República de Kabardia-Balkaria, en el Cáucaso Norte, Kazbek Kokov, afirmó en su página web que cuatro militares de la región fallecieron durante la operación especial en Ucrania. El gobernador prometió a las familias de los muertos toda la asistencia necesaria.



También el dirigente de Daguestán, Serguéi Mélikov, y el de Kalmukia, Batí Jásikov, publicaron anteriormente en Instagram las fotos de militares muertos en el transcurso de la operación especial.



El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que no dispone de ninguna información respecto al número de bajas entre los militares rusos.



El Ministerio de Defensa de Rusia reconoció en los últimos días que «hay muertos y heridos» entre las tropas rusas enviadas a Ucrania, pero afirmó que las bajas entre militares y «nacionalistas» ucranianos son varias veces superiores.



Las cifras exactas no se han publicado hasta la fecha. (Sputnik)