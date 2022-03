Caja ReFUERZA con todo contra la covid con vacunación extramuros

San José, 2 Mar (Elpaís.cr).- Equipos vacunadores están visitando sitios estratégicos como empresas, fincas, instituciones públicas, centros educativos privados, agencias bancarias, colegios profesionales, zonas francas, centros comerciales y religiosos, entre otros lugares.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuenta con vacunatorios habilitados en todo el país para aplicar primeras, segundas y terceras dosis a mayores de 12 años.

Además, esta semana inició la segunda etapa de la estrategia “ReFUERZA con todo contra la covid”, que consiste en que los equipo vacunadores visiten sitios estratégicos como como empresas, fincas, instituciones públicas, centros educativos privados, agencias bancarias, colegios profesionales, zonas francas, centros comerciales y religiosos, entre otros lugares.

Estas visitas se realizarán previo la coordinación con las áreas de salud de la CCSS y se extenderán durante las próximas dos semanas, confirmó el doctor Eduardo Cambronero Hernández, director de la Dirección de Red de Servicios de Salud de la CCSS.

“Hemos tratado de ampliar todas nuestras estrategias, tanto de vacunación en puntos fijos, como externos dentro de las comunidades, para que la población tenga mayor posibilidad de acceso a los servicios”, informó el doctor Cambronero.

Por su parte, el doctor Randall Chavarría Flores, director de área de salud de Santa Rosa ubicada en la Región Huetar Norte, explicó que en el caso de esta zona la extensión territorial es bastante amplia, son 1 504 kilómetros cuadrados, además gran parte de la población es de escasos recursos, la estrategia implementada en esta área es la visita o barrido casa a casa y a empresas para aplicar la vacuna contra la covid.

“Estamos visitando lugares donde hay muchas personas trabajando, como son las empresas piñeras. En algunos casos esto nos permite vacunar entre 50, 100 y hasta 200 funcionarios en solo día, esto nos permite alcanzar una mayor cantidad de vacunación”, indicó el doctor Chavarría.

Los equipos vacunadores están aplicando la vacuna de Pfizer a la población de 12 a 17 años, para primera, segunda o tercera dosis, según corresponda a cada persona.

En el caso de las personas mayores de 18 años, se aplica la vacuna de Moderna, tanto para primeras dosis como para segundas y terceras dosis, con esta vacuna la segunda dosis corresponde 4 semanas después de la primera, y el refuerzo se mantienen en 4 meses después de aplicada la segunda dosis.

Registros del Sistema Integrado de Vacunas (SIVA) con corte al lunes 28 de febrero, indican que se han aplicado en el país 9 349 535 dosis de la vacuna contra la covid-19; del total de dosis aplicadas 4 195 968 corresponden a primeras dosis, 3 827 352 a segundas y 1 326 215 a terceras.

Vacunatorios habilitados para mayores de 12 años, del 28 de febrero al 4 de marzo, 2022:

Región Huetar Norte

Aguas Zarcas. Sedes de ebáis clínica de Aguas Zarcas, Coocique. Lunes a viernes de 7 am a 2:30 pm en los Ebáis. Clínica de Aguas Zarcas de lunes a viernes de 7 am a 6pm.

Ciudad Quesada. Tribunales de Justicia de 8 am a 2 pm. Plaza San Carlos de 11 am a 6 pm. Sectores: Cedral, Dulce Nombre, San Juan, Sucre, Palmera, Concepción visitas empresas.

Florencia. Ebáis Florencia de lunes a viernes, miércoles 02 TEC, jueves 03 Ebáis San Francisco,viernes 04 ebáis Platanar y ebáis la Tigra de lunes a viernes de 8 am a 2pm.

Guatuso. Clínica de Guatuso de 8 am a 3 pm. Ebáis Katira(lunes, martes, miércoles y jueves de 7:30 am a 9am y de 2 pm a 3:45 pm. Puesto Río Celeste (jueves) de 9 am a 1 pm. Vacunación domiciliar comunidades sector Katira, sector Buena Vista, sector Palenque Margarita, sector San Rafael de 8 am a 3 pm. Barridos terceras dosis de 4 pm a 6 pm.

Hospital de los Chiles, sala de espera de farmacia de lunes de 8 am a 4 pm. Martes a viernes de 1pm a 6 pm.

Hospital San Carlos. Consulta Externa de lunes a viernes de 7 am a 6 pm.

La Fortuna. Sedes de ebáis, clínica de Fortuna de lunes a viernes de 8 am a 6 pm.

Los Chiles. Sedes de ebáis: los Chiles 1 y 3, los Chiles 2, el Pavón de 7 am a 6 pm, los Lirios. Vera Cruz, y Coquital de 7 am a 2:30 pm. Medio Queso, lunes y viernes de 7 am a 2:30 pm, a nivel domiciliar en Bello Horizonte, tablillas, los Chiles centro, la Virgen, Cristo Rey el amparo de lunes a viernes de 7 am a 2:30 pm.

Pital. Sedes de ebáis, clínica de pital, barrido casas por casa y vacunación pediatrica en escuelas. Lunes a jueves de 7 am a 6 pm y viernes de 7 am a 3 pm.

Santa Rosa. Clínica Santa Rosa, ebáis Coopevega, ebáis Boca Arenal y ebáis Los Santos. En el Concho se vacuna en el ebáis el día lunes 28. Domiciliar: San Cristóbal, el Conchito, el Plomo, Santa Teresa, Acapulco, los Ángeles, Juanilama, San Rafael, Paraleles, Las Rosas, estero y esterito, visita domiciliar en algunos sectores del área. Iii dosis en expo norteña el concho de lunes a jueves de 8 am a 3 pm. Viernes de 8 am a 2 pm.

Región Brunca

Buenos Aires. Ebáis Volcán casa a casa, lunes, jueves y viernes 7 am a 3 pm. Ebáis Santa Marta casa a casa, lunes, jueves y viernes 7 am a 3 pm. Ebáis Brisas casa a casa, lunes, jueves y viernes 7 am a 3 pm, ebáis Boruca, lunes, jueves y viernes 7 am a 3 pm, ebáis potrero casa a casa, lunes, jueves y viernes 7 am a 3 pm. Ebáis Bioley casa a casa, lunes, jueves y viernes 7 am a 3 pm. Auditorio de la clínica de lunes a jueves 7:30 am a 2:30 pm y viernes 7:30 am a 2:30pm. Changuena de lunes, miércoles, jueves y viernes 7am a 3pm. Sector centro casa a casa lunes, miércoles, jueves y viernes 7am a 3pm. Curre casa a casa, lunes, miércoles, jueves y viernes 7am a 3pm. Terraba casa a casa, lunes, miércoles, jueves y viernes 7am a 3pm .

Corredores. Mercado municipal de Ciudad Neily, lunes a jueves de 8:30 am a 3pm y viernes de 8:30 am a 2 pm. Plaza de la Mujer Paso Canoas, lunes a jueves de 8:30 a 3pm y viernes de 8:30 am a 2 pm. Ebáis norte casa a casa vacunación adultos y adolescentes, lunes a jueves de 8:30 am a 3pm y viernes de 8:30 am a 2 pm. Ebáis sur, lunes a jueves de 8:30 am a 3 pm y viernes de 8:30 am a 2 pm. Ebáis fincas, lunes a jueves de 8:30 am a 3 pm y viernes de 8:30 am a 2 pm. Clínica la Cuesta y casa a casa, lunes a jueves de 8:30 am a 3 pm y viernes de 8:30 am a 2 pm. Ebáis Bella Luz, lunes a jueves de 8:30 a 3 pm y viernes de 8:30 am a 2 pm. Ebáis centro casa a casa, lunes a jueves de 8:30 am a 3 pm y viernes de 8:30 am a 2pm.

Coto Brus. ebáis Sabalito, lunes, martes y miércoles de 8 am a 3 pm. Iglesia católica de San Vito de lunes a jueves de 8am a 3pm y viernes de 8am a 2pm. Ebáis Agua Buena, lunes, martes y miércoles de 8am a 3pm. Ebáis la lucha, lunes, martes, miércoles de 8am a 3pm, viernes de 8am a 2pm. Ebáis guinea, lunes, martes, miércoles de 8am a 3pm, viernes de 8am a 2pm. Ebáis Sabanillas, lunes, martes y miércoles de 8am a 3 pm. Ebáis santa elena, lunes, martes y miércoles de 8am a 3pm, viernes de 8 am a 2pm. Ebáis Gutiérrez, lunes, martes y miércoles de 8am a 3pm, Ebáis territorio indígena, lunes, martes y miércoles de 8 am a 3pm.

Golfito. ebáis Andrés-Alamedas, martes, miércoles 8:30am a 2:30pm, ebáis San Martín, lunes, miércoles 8:30am a 2:30 pm y viernes 8:30am a 2pm. Ebáis río claro (auditorio) y barrido comunal lunes, miercoles,8:30 am a 2:30pm viernes 8:30 am a 2 pm. Ebáis Villa Briceño sede Ebáis, lunes a jueves 8:30 am a 2:30pm viernes 8:30am a 2pm. Ebáis Puerto Jiménez, lunes a jueves 8:30am a 2:30pm, viernes 8:30am a 2 pm. CV cañaza y barrido comunal, lunes a jueves 8:30am a 2:30pm viernes 8:30am a 2 pm. Ebáis la palma (sede), lunes, martes de 8:30a 2:30pm a viernes 8:30a 2pm, Ebáis comte (sede) barrido comunal, lunes y jueves 8:30 am a 2:30pm, Comte reserva barrido casa a casa, de lunes a jueves 8:30am a 2:30pm, viernes 8:30am a 2pm.

Hospital Ciudad Neily. Vacunatorio de maternidad de 8 am a 1:30 pm.

Hospital Fernando Escalante Pradilla. Consulta externa. Lunes y martes de 8:30am a 1 pm. Funcionarios de la CCSS. Segundas y terceras dosis.

Hospital Manuel Mora Valverde. servicio de inyectables vacunación contra covid19 funcionarios jueves y viernes de 8 am a 2 pm. El 3 y 4 de marzo tercera dosis.

Hospital Tomás Casas Casajús. Consultorio epidemiología / sala de sesiones/ consulta externa.

Osa. palmar sur (sala sesiones y casa a casa) lunes 10: am a 2:30 pm, martes a jueves 8:30 am a 2:30 pm, viernes 8:30 am a 1:30 pm. Ciudad cortes y ojo de agua (ebáis y casa a casa) lunes 10: am a 2:30 pm, martes a jueves 8:30 am a 2:30 pm, viernes 8:30 am a 1:30 pm. Uvita, iglesia evangélica, contiguo al ebáis y casa a casa, lunes 10: am a 2:30 pm, martes a jueves 8:30 am a 2:30 pm, viernes 8:30 am a 1:30 pm. Coronado (ebáis y casa a casa) lunes 10: am a 2:30 pm, martes a jueves 8:30 am a 2:30 pm, viernes 8:30 am a 1:30 pm. Sierpe (ebáis y casa a casa), lunes 10: am a 2:30 pm, martes a jueves 8:30 am a 2:30 pm, viernes 8:30 am a 1:30 pm. Drake (ebáis y casa a casa) lunes 10: am a 2:30 pm, martes a jueves 8:30 am a 2:30 pm, viernes 8:30 am a 1:30 pm. Tinoco(Ebáis y casa a casa) lunes 10 am a 2:30 pm, martes a jueves 8:30 am a 2:30 pm. viernes 8:30 am a 1:30 pm. Piedras Blancas (ebáis y casa a casa) lunes 10: am a 2:30 pm, martes a jueves 8:30 am a 2:30 pm y viernes 8:30 am a 1:30 pm. Palmar norte( casa a casa), lunes 10: am a 2:30 pm, martes a jueves 8:30 am a 2:30 pm, viernes 8:30 am a 1:30 pm.

Pérez Zeledón. Polideportivo, lunes a jueves 9 am a 2 pm, viernes 9 am a 1 pm, Ebáis de Rivas. lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm. Ebáis de páramo, lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm. salón comunal de pavones (III dosis) lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm. Ebáis de barú (III dosis), lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm. Ebáis Ríao nuevo (III dosis), lunes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm. Ebáis Villa Ligia, lunes a viernes 9 am a 6:30 pm. Ebáis General Viejo, lunes 9 am a 2 pm. Ebáis los Ángeles lunes 9 am a 2 pm, salón comunal Palmares, martes a jueves 9 am a 2 pm y viernes 9 am a 1 pm, salón comunal San Pedro, miércoles 9 am a 2 pm, salón comunal San Pablo miércoles 9 am a 2 pm, salón comunal Pejibaye, jueves 9 am a 2 pm, salón comunal Cajón, jueves 9 am a 2 pm, salón comunal San Rafael de platanares, viernes 9 am a 1 pm, Ebáis la Guaria, viernes 9 am a 1 pm.

Región Huetar Atlántica

Cariari. Todos los ebais del área, jueves de 7 am a 3pm. Vacunatorio sede Avenida Sura de lunes a viernes de 7 am a 6 pm

Guácimo. Auditorio de Guácimo y Pocora ( salón parroquial) Rio Jiménez Ebais de lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2 pm. Frutos Escocia(FYFFES) miércoles de 8am a 3pm. Finca bananera DUACARI 2,3,4,5(del monte) jueves de 8am a 3pm. Bananera Earth, viernes de 8am a 3pm

Guápiles. Ebais periféricos, vacunatorio de Coopevigua 1 y empresas de lunes a jueves de 7 am a 4 pm. Viernes de 7 am a 3 pm.

Hospital Tony Facio Castro. Epidemiología de lunes a jueves de 8 am a 2pm, viernes de 8 am a 12 mediodía.

Limón. Todos los ebais / salón comunal de Cocos de lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2 pm. Empresas de lunes a viernes de 8am a 4pm. Catedral de lunes a viernes 8am a 6 pm.

Matina. Clínica Bataan, Matina, Cuba Creck, Estrada, Zent, zona indígena y grupo APROVECO de lunes a jueves l de 8 am a 3 pm. Viernes de 8 am a 2 pm. espavel abajo, miércoles de 8am a 3pm. Sahara, jueves de 8am a 3pm. B line miércoles de 8am a 3pm y viernes de 8am a 2pm.

Siquirres. Antigua sede de lunes a viernes de 8 am a 6 pm. CASI de lunes a viernes de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2 pm.

Talamanca. Bribri y Sixaola de lunes a viernes de 8 am a 6 pm.

Valle la Estrella. Puesto de vacunación Penshurt, clínica la Fortuna y barridos casa a casa lunes a jueves de 7:30 am a 3 pm. Viernes de 7:30 am a 2 pm. Ebais Valle Las Rosas, miércoles de 8am a 2pm.

Región Central Norte

Alajuela Central. Citymall Sótano 3 de lunes a viernes de 8 am a 6 pm.

Alajuela norte. Plaza real de lunes a jueves de 8 am a 2 pm y viernes de 8 am a 1 pm.

Alajuela oeste. Salón parroquial barrio San José de lunes a jueves de 8 a 3. viernes de 8 am a 2 pm.

Alajuela Sur. Smile Direct Club lunes a jueves de 8 am a 2 pm y viernes de 8 am a 1 pm.

Atenas. Salón parroquial de lunes a viernes de 8 am a 2 pm.

Barva. Casa Nicolás Aguilar, lunes a viernes de 8 am a 3 pm o hasta agotar existencias.

Belén Flores. Zona Franca América (AFZ) de martes a viernes 7:30am a 2:30pm.

Carpio León XIII. Iglesia católica de Carpio de lunes a jueves de 8:30am a 3:30pm, vienes 8:30 am a 2:30pm. Salón comunal de León XIII de unes a jueves 8:30am a 3:30pm, vienes 8:30 am a 2:30pm.

Grecia. Salón parroquial de lunes a jueves de 8:30 am a 3:30 pm. Viernes de 8:30 am a 2:30pm

Heredia Cubujuquí. Mall Oxígeno del 28 de febrero al 04 de marzo lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm . Mercado Florence 2 de marzo de 8am a 2pm. ESPH 03 de marzo de 8am a 2pm. Supermercado Santa Ceci Market04 de marzo de 8am a 2pm

Heredia Virilla. Paseo de las Flores de lunes a jueves de 8 am a 2 pm, viernes de 8 am a 1 pm. Ebais Lagunilla, miércoles 9 a 2 pm. Ebais Barreal, jueves 9 a 2pm.

Horquetas. Río Frío. Sede del área de lunes a viernes 8am a 6pm.

Hospital México. INA, la Uruca y consulta externa HM, lunes a jueves de 7:30 am a 3:30 pm, y viernes de 7:30 am a 2:30 pm.

Hospital San Rafael de Alajuela. Auditorio, lunes, miércoles, jueves, viernes de 8am a 3pm.

Hospital San Vicente de Paúl. Anfiteatro (H.S.V.P.). Lunes 28 de febrero y martes 1 de marzo en horario de 8am a 4pm. Miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de marzo en horario de 1pm a 4pm.

Naranjo. Gruta de la iglesia catolica central de lunes a jueves de 8 am a 3 pm. Viernes de 8am a 2 pm.

Palmares. Edificio anexo CCSS (detrás del kínder central), martes a viernes de 7:30 am hasta 6 pm.

Poás. Salón pastoral San Pedro de Poás de lunes a jueves: 8am a3pm. Viernes: 8am a 2pm.

Puerto Viejo Sarapiquí. Polideportivo Puerto Viejo, casa de la cultura la Virgen y todas las sedes de ebáis de 8 am a 6 pm (polideportivo y casa de la cultura la virgen)

San Isidro de Heredia. Sede del área de salud de San Isidro de Heredia de lunes a jueves 8 am a 3 pm, viernes de 8am a 2pm.

San Pablo. Miércoles 02 de marzo: Centro cultural de 8:30am a 3pm. Jueves 03 de marzo: salón comunal Los Heredianos de 8:30am a 3pm. Viernes 04 de marzo: salón comunal las Pastoras de 8:30am a 3pm.

San Rafael. Domo municipal frente a la clínica de lunes a viernes de 7:30 am a 6 pm.

San Ramón. Complejo deportivo Rafael Rodríguez y sedes de Ebais: Piedades Norte, Piedades Sur, San Isidro, San Juan, Concepción, Angeles, Santiago, San Rafael, San Pedro, Peñas Blancas, Chachagua, Bajo Rodriguez de lunes a viernes de 8am a 6pm.

Santa Bárbara. Sede área, lunes de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 3 pm.

Santo Domingo de Heredia. ANAMPE de la basílica 100 norte y 175 este, casa # 14 de lunes a jueves de 7:30 am a 3:30 pm, viernes 7.30 am a 2:30 pm.

Tibás (Coopesain). U.Hispanoamericana sede Llorente de lunes a jueves de 8am a 3pm y viernes 8am a 2pm.

Tibás Uruca Merced. Centro comercial Uno, Merced de lunes a jueves 9am a 3pm. Salón parroquial, 5 Esquinas el viernes 4 marzo de 9am a 2pm.

Valverde Vega. Sede del área de salud Valverde Vega de lunes a viernes con el horario de 7:15 am a 6pm.

Zarcero . Cruz Roja de lunes a jueves ( 8am a 3pm), viernes de 8am a 2pm.

Región Pacífico Central

Barranca. Sede área de salud de lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8am a 2 pm.

Chacarita. Sede de área de lunes, miércoles y viernes de 8am a 6pm, jueves y martes de 8am a 4 pm. Ebais de Fray Casiano, Santa Eduviges y Ebais Chaguite de 8am a 2pm de lunes viernes de 8am a 2pm.

Chomes-Monteverde. Sede Chomes y sede Monte Verde de lunes a jueves de 8am a 4pm, viernes de 8am 3pm.

Cóbano. Sede de área de lunes a jueves de 7:30 am a 3:30 pm y viernes de 7:30 am a 2:30 pm.

Esparza . Iglesia católica de Marañonal de 8 am a 4pm de lunes a jueves. Viernes hasta las 3 pm.

Garabito. Sede de área de lunes a viernes de 8am a 6pm. Ebais Tárcoles de lunes a jueves de 8:30 am a 2:30 pm, viernes de 8:30 am a 1pm. Ebais Quebrada Ganado, viernes de 8:30am a 1pm.

Hospital Monseñor Sanabria. HMS, consulta externa de 8am a 6 pm.

Montes de Oro. Sede de área de lunes a viernes de 7:30 am a 6 pm.

Orotina – San Mateo. Toda la semana en el salón del campo ferial de lunes a jueves de 8 am a 6 pm y viernes de 8 am a 6 pm.

Paquera. Sede de área de salud de lunes a viernes de 8:30 am a 6 pm. Hotel Barceló,miércoles de 9 am a 3 pm.

Parrita. Sede de área de salud, entrada principal de lunes a jueves de 7:30am a 2:30pm. Viernes de 7:30am a 1:30pm.

Quepos . Iglesia católica de Quepos de 8 a 2: 30 pm de lunes a viernes. Sede administrativa de área de salud de 4 pm a 6 pm de lunes a jueves y viernes de 3pm a 6 pm.

Salud San Rafael. Sede de área de salud de lunes a viernes de 8 am a 2 pm.

Región Chorotega

Abangares. Auditorio, Pozo Azul – La Palma de lunes a viernes de 7 am a 6pm.

Bagaces. Área de salud de Bagaces de lunes a viernes de 7am a 6pm. Ebáis de Fortuna, miércoles 8 am a 3 pm. Ebáis de Guayabo, jueves 8 am a 3 pm.

Cañas. Oficina ATAP, visita ( Taboga-Bourney CIA) de lunes a jueves 8 am a 3 pm. Ebais San Miguel-Río Naranjo ( PVP Palmira-Nueva Guatemala) Bebedero, viernes de 8am a 2pm.

Carrillo. 02-03-2022 salón comunal ADICOCO. 03-03-2022. Ebais Sardinal 04-3-2022, salón comunal Paso Tempisque 02-03-2022 8am – 3pm 03-03-2022 8am – 3pm 04-03-2022 8am – 2pm.

Colorado. Vacunatorio área de salud Colorado de lunes a jueves de 8am a 6 pm y viernes 8am a 6 pm.

Hojancha. Hojancha centro, antiguo CEN-CINAI y otros del 28-02-2022 al 4-03-2022. 2-03-2022 Puesto de salud de Santa Marta. 4-03-2022 Puesto de salud de Lajas, lunes a jueves de 8am a 3pm. Viernes: de 8am a 2pm.

Hospital Enrique Baltodano. Sede Cruz Roja Liberia de 8 am a 2 pm.

Jicaral-Islas. Se estara visitando casa por casa. Vacunatorio sede. Viernes campaña en lugares públicos (diagonal a la iglesia católica) de 8am – 6pm.

La Cruz. Sede del área salud La Cruz de lunes a jueves de 8 am a 6 pm. Viernes de 8 am a 6pm. Ebais desconcentrados de lunes a jueves de 8 am a 3 pm . Viernes de 8 am a 2 pm. Escuela de Policías, martes de 9am a 12 mediodía. Empresa del Oro, jueves de 9am a 4pm. Hotel Dreams Las Mareas, viernes de 9am a 4pm.

Liberia. Municipalidad Liberia de lunes a jueves de 8:30 am a 3pm.Viernes de 8:30 am a 2pm. Ebais desconcentrados de lunes a jueves de 8:30 am a 3pm, viernes de 8:30 am a 2pm.

Nandayure. Sede de área entrada principal de la clínica de lunes a jueves de 8.15am a 6 pm, viernes de 8.15am a 6pm. Sector San Pablo. PSR y escenario laboral de lunes a jueves de 9am a 2:30pm. Sector Porvenir. San pedro y comunidades aledañas, lunes, martes y jueves de 9am a 2:30pm. Sector porvenir. Los Ángeles y comunidades aledañas, miércoles de 9 am a 3.30pm. Sector Bejuco, pueblo nuevo y comunidades aledañas de lunes a jueves de 9 am a 3.30pm, viernes de 9.05am a 2.30pm. Sector bejuco, pueblo nuevo y comunidades aledañas, Bejuco, PSR Coyote y comunidades aledañas, lunes, miércoles y jueves de 9 am a 3.30pm, viernes de 9 am a 2.30pm.

Nicoya. Capilla de velación Nicoya de lunes a jueves de 7am a 3 pm viernes de 7am a 2pm. Vacunatorio áreas de salud de lunes a jueves de 7am a 3 pm viernes de 7am a 2pm. Hospital La Anexión de lunes a jueves de 4pm a 6 pm, viernes de 4pm a 6pm.

Santa Cruz. Clínica de santa cruz, lunes a jueves 8am a 3pm y viernes de 8 am a 2pm. Liceo de Santa Cruz de 8:30am a2pm (miércoles 2 de marzo). Clínica 27 de abril de 8:30am a 2pm (miércoles 2 de marzo). Puesto de salud Sanjuanillo de 8:30am a 2pm (miércoles 2 de marzo). Visita domiciliar Brasilito – Matapalo de 8:30am a 2pm (jueves 3 de marzo).Puesto de salud Lagunilla (viernes 4 de marzo) de 8:30am a 2pm. Villarreal (salón comunal) (viernes 4 de marzo) de 8:30am a 2pm. Clínica Cartagena (viernes 4 de marzo) de 8:30am a 6pm.

Tilarán. Rio Piedras 02/03/22 de 7am a 4pm. Arenal 03/03/22 de 7am a 4 pm. Arenal 04/03/22 de 7 am a 3pm. Ebais tronadora 03/03/22 de 7am a 4pm y el 04/03/22 de 7am a 3pm. Ebais Unión: Quebrada Grande 02/03/22 de 7am a 4pm. San Miguel 03/03/22 de 7am a 4 pm. La Florida 04/03/22 de 7am a 3pm. Ebais norte y sur: salón Santa Teresita de lunes a viernes 7am a 7 pm. Ebais Tierras Morena: Tierras Morenas 02/03/22 de 7am a 4pm. Parcelas Quebrada Azul 03/03/22 de 7am a 4pm. Solania 04/03/22 de 7am a 3pm.

Upala. 02/03/22 Upala/Canalete/ paraíso/ SJ de Upala/ Moreno Cañas de lunes a jueves de 8am a 3pm, viernes 8am a 2pm. 03/03/22 Upala/ Bijagua/ Aguas Claras/ San Luis Dos ríos/ el Progreso de lunes a jueves de 8am a 3pm. viernes de 8am a 2 pm. Upala/ Villanueva/ Brasilia/ San Jorge de lunes a jueves 8am a 3pm, viernes de 8am a 2pm.

Región Central Sur

Acosta. Sede de la clínica San Ignacio 1 y 2 Ebais adscritos: Vuelta de Jorco, Sabanillas – Cangrejal, móvil médica( legua de los Naranjos, Guatil y Ceiba), lunes a jueves de 8am a 3pm. Viernes 8am a 2pm.

Alajuelita. Clínica de Alajuelita de 8 am a 7pm.

Aserrí. Clínica de Aserrí, lunes a viernes de 7:30 am a 6 pm. Ebais San Juan, Salitrillos, Santa Teresita, lunes a viernes de 8 am a 3 pm. Ebais Monterrey, martes y miércoles de 8 am a 3 pm. Ebais el Rosario, jueves de 8 am a 3 pm. Ebais San Gabriel, lunes y viernes de 8 am a 3 pm.

Carmen-Montes de Oca. Vacunatorio UCR de lunes a jueves de 8 am a 3 pm y viernes de 8 am a 2 pm. UMCA (San José centro), martes de 9 am a 2 pm. ASECCSS (oficinas centrales), jueves 9 am a 2 pm.

Cartago. Sede universidad Santa Lucía Cartago, lunes a jueves 8:30 am a 3:30 pm. Viernes 8:30 am a 2:30 pm. Colegio Universitario de Cartago de lunes a jueves 8:30 am a 6 pm. Viernes 8:30 am a 6 pm. Ebais Llano Grande, lunes a jueves 9 am a 3:30 pm. Viernes 9 am a 2:30 pm. Puestos móviles para paciente domiciliar, miércoles a viernes 9:30 am a 1 pm Regional del Ministerio de Educación de Cartago (terceras dosis moderna personal docente centros educativos públicos y privados) de lunes a jueves 8:30 am a 3:30 pm. Viernes 8:30 am a 2:30 pm. Visitas a empresas ubicadas en el zona de adscripción del área de salud de Cartago, Poder Judicial, Municipalidad de Cartago y otros de lunes a jueves 9 am a 3:30 pm. Viernes 9 am a 2:30 pm.

Coronado. Centro de vacunación, ubicado en el parqueo noreste de la clínica. Lunes a viernes de 7 am a 6 pm.

Corralillo. Ebais Santa Elena vacunación centralizada , viernes de 8:30am a 2 pm.

Curridabat. UACA/INA, lunes a jueves de 8am a 3pm y viernes de 8am a 2pm.

Desamparados 1. Multicentro, lunes de 8am a 2:30pm. Martes, miércoles y jueves de 8:30am a 2:30pm, viernes de 8:30am a 1:30pm.Lobby de lunes a jueves y viernes de 8:30am a 3pm.

Desamparados 2. salón comunal Higuito, lunes a jueves 8:30am a 3pm y viernes 8:30am a 2pm. Salón comunal el Llano, lunes a jueves 8:30am a 3pm y viernes 8:30am a 2pm. Mall Zona Centro (San Rafael abajo), lunes a jueves 8:30am a 3pm y viernes 8:30am a 2pm.Salón comunal Jericó, miércoles de 9am a 2pm.

Desamparados 3. Comunal Dos Cercas, comunal Linda Vista, comunal Río Azul comunal Fátima, aulas parroquiales iglesia católica los Guido de 8am a 3pm de lunes a jueves y el viernes hasta 2 pm.

El Guarco. Mall Paseo Metrópoli, lunes a jueves 8 am a 2 pm y viernes de 8 am a 1 pm.

Escazú. Centro cívico Municipal antiguo Country Day de lunes a jueves 8 am a3pm, viernes 8am a 2 pm.

Goicoechea 1. Tres sedes de ebáis Los Cuadros-contiguo colegio Madre del Divino Pastor en el Alto de Guadalupe, Bellavista/Purral abajo-contiguo Purral y Mata de Plátano-detrás iglesia católica. Lunes a jueves de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 2 pm.

Goicoechea 2. Toldo de la clínica Jimenez Núñez, lunes a jueves de 7:30 am a 3pm y viernes de 7:30 am a 2pm.

Hatillo. Centro comercial Eco Bambú. Sede de ebáis de 8am a 2pm.

Hospital Maximiliano Peralta Jiménez. Clínica Alfredo Volio (Consulta Externa), miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de marzo de 8 am a 6pm.

Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia, frente a Rayos X de la Torre Este, lunes a viernes de 8 am a 4 pm o hasta agotar existencias.

Hospital San Juan de Dios. Edificio anexo, costado sur del parque la merced, martes a viernes de 7:30 am a 3 pm o hasta agotar existencias.

Hospital William Allen. vacunatorio epidemiologia HWAT, lunes a jueves 7am a 4pm y viernes 7am a 3pm.

La Unión. Auditorio de la iglesia de Tres Ríos, lunes a jueves de 8:30 am a 3 pm y viernes de 8:30 am a 2 pm.

Los Santos. CAIS San Marcos de Tarrazú de 8am a 3pm.

Mata Redonda Hospital. Parqueo auditorio, 8am a 3pm y de 4pm a 6pm.

Mora-Palmichal. Área de salud sede (Colón 1), lunes a viernes de 7 am a 6 pm. Gimnasio municipal Ciudad Colón, lunes y martes de 8 am a 12 mediodía. Ctp Palmichal, lunes 9 am a 12 mediodía. Salón comunal de Tabarcia, miércoles 8 am a 12 mediodía. Salón comunal Guayabo, jueves 8 am a 12 mediodía.

Moravia. Lincoln plaza de 8 am a 6:30 pm (hasta agotar existencias). Sede Paracito, lunes a jueves 8 am a 3:30 pm.

Oreamuno. Sede de servicios administrativos ( primer piso), 8 am a 6 pm.

Paraíso. Salón comunal la estación, lunes, martes y miércoles de 8 am a 6pm. Salón parroquial Orosí martes de 8 am a 3 pm. Salón municipal Cervantes, miércoles de 8 am a 3pm. Sala de sesiones municipalidad paraíso jueves y viernes de 8 am a 6pm. Salón parroquial Santiago, jueves de 8am a 3pm. Salón parroquial Cachi, viernes de 8am a 2pm.

Pavas. Clínica de Pavas y sede de Rincón Grande, lunes a jueves de 8 am a 2:30 pm y viernes hasta 1:30 pm.

Puriscal. Sede ebáis concentrados, lunes a viernes 7:30 am a 3 pm. Ebáis Turrubares, martes 8 am a 3 pm. Ebáis la Gloria, miércoles 9 am a 3 pm. Ebáis Salitrales, jueves 8 am a 3 pm.

San Francisco San Antonio. Universidad de San José, San Francisco de Dos Ríos, lunes de 8 am a 3 pm, martes a jueves de 10 am a 3 pm y viernes de 10 am a 2 pm.

San Juan San Diego Concepción. Terramall, lunes a viernes de 8am a 3pm.

San Sebastián Paso Ancho. Walmart San Sebastián, de lunes a viernes de 8 am a 3 pm.

Santa Ana. EMAI. 100 mts al sur de la bomba hermanos Montes de 8 am a 3 pm.

Turrialba. 14 ebáis (periféricos) del área de salud, sede de la UCRF, en el caso de la zona indígena Grano de Oro de Chirripó se continua vacunando en las giras medicas programadas de ebáis Grano de Oro. Lunes a viernes de 8 am a 3 pm, viernes de 8 am a 6pm.

Zapote Catedral. Edificio frente a la clínica, lunes a sábado de 8am a 4pm.