EEUU impone sanciones de bloqueo total a 22 entidades rusas relacionadas con la defensa

Washington, 2 mar (Sputnik).- EEUU impondrá sanciones de bloqueo total a 22 entidades rusas relacionadas con el sector defensa en respuesta a la operación militar de Moscú en Ucrania, informó este miércoles la Casa Blanca en un comunicado.



«El Departamento de Estado impondrá amplias sanciones que apuntan al sector de la defensa de Rusia (…) Esta acción impondrá costos significativos a las empresas rusas de desarrollo y producción de armas», dice el texto.



El comunicado añade que en total serán designadas 22 entidades rusas relacionadas con la defensa, «incluyendo firmas que fabrican aviones de combate, vehículos de combate de infantería, sistemas de guerra electrónica, misiles y vehículos aéreos no tripulados para el ejército ruso.»



Washington y sus aliados adoptan nuevas medidas contra Rusia luego de que el presidente Vladímir Putin ordenara la semana pasada una operación militar especial en Ucrania.



Según informó este miércoles el diario The Wall Street Journal, EEUU podría restringir la entrada de barcos rusos en los puertos del país, luego de prohibir el martes los vuelos de Rusia en su espacio aéreo.



Moscú asegura que la operación es en respuesta a un pedido de ayuda de las repúblicas de Lugansk y Donetsk, reconocidas por Rusia como independientes en la región de Donbás, para afrontar las agresiones de las tropas ucranianas.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.



Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar «todas las sanciones posibles» contra el líder ruso.



Las delegaciones de Moscú y Kiev se reunieron el lunes en Bielorrusia por primera vez desde el inicio de la operación rusa, y se espera que celebren otra ronda de conversaciones en las próximas horas. (Sputnik)