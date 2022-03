El alcalde de Jersón confirma conversaciones con tropas rusas en el Ayuntamiento de la ciudad

Bruselas, 3 Mar. (EUROPA PRESS) – El alcalde de la ciudad de Jersón, Ihor Kolijaiev, ha confirmado que ha mantenido conversaciones con las tropas rusas en el Ayuntamiento, aunque ha negado que sean negociaciones y no ha reconocido que la ciudad esté bajo control ruso.

«No les hice promesas. No puedo prometer que solo estoy interesado en la viabilidad normal de nuestra ciudad! Simplemente pedí no disparar a la gente. No tenemos fuerzas armadas ucranianas en la ciudad, solo civiles y personas que quieren vivir aquí», ha dicho en su perfil oficial de Facebook.

Así, ha detallado que los ciudadanos solo podrán trasladarse durante el día en coche para realizar compras esenciales, como comida o medicinas, y que se extenderá un toque de queda «estricto» entre las ocho de la tarde (hora local) y las seis de la mañana.

El alcalde también ha detallado que el transporte público volverá a funcionar para que los trabajadores «de panadería, tiendas o farmacias» puedan abrir los comercios, así como la prohibición de andar por la ciudad en grupos.

«Mi equipo y yo somos personas pacíficas, no teníamos armas ni agresión de nuestro lado. Hemos demostrado que estamos trabajando para asegurar la ciudad y estamos tratando de eliminar las consecuencias de la invasión», ha destacado en el mismo mensaje en Facebook.

Asimismo, ha remarcado que «los militares no serán provocados» y ha pedido a la población que los coches circulen «a velocidad mínima» y que estén listos «para mostrar el contenido del transporte en cualquier momento».

«La bandera sobre nosotros es de Ucrania. Y para que siga siendo así habrá que cumplir estos requisito», ha sentenciado.