Primer vuelo que realizará Ecuador para repatriar a connacionales desde Ucrania está lleno

Quito, 2 mar (Sputnik).- El canciller de Ecuador, Juan Carlos Holguín, informó el miércoles que 708 ecuatorianos se encuentran ya fuera de Ucrania y que el primer vuelo humanitario para repatriar a sus connacionales está lleno.



«El vuelo está completamente lleno; nuestro primer vuelo humanitario -contratado por el Gobierno- saldrá de Budapest este jueves en la noche (…) con 350 personas y 70 mascotas», dijo Holguín en una conferencia de prensa.



El vuelo saldrá desde Madrid con la ruta Budapest, Varsovia, Quito; llegará a la capital de Ecuador este viernes.



El canciller garantizó que todo ecuatoriano que haya salido de Ucrania y desee retornar a su país tendrá la ayuda del Gobierno.



«No descansaremos hasta que todos los ecuatorianos salgan de la zona de guerra de guerra. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania aconseja a los estudiantes extranjeros salir inmediatamente del país. Nuestra misión es sacarlos de Ucrania», destacó Holguín.



Al momento, el caso más complicado es el de un estudiante ecuatoriano que está en una de las zonas más importantes del conflicto y se espera que logre salir a través de un corredor humanitario, con ayuda de la Cruz Roja Internacional.



Holguín también informó que Ecuador coauspició en las Naciones Unidas un texto de resolución, «al que se unieron la mayor parte de países del mundo, (…) condenando la invasión de Rusia en Ucrania».



El canciller añadió que Ecuador realizará otro vuelo humanitario, pero aún no hay fecha ni sitio de partida.



Según datos oficiales, al momento 708 ecuatorianos están fuera de Ucrania, de un total de más de 800, aunque no se conoce con certeza el número de estudiantes y otros connacionales que vivían o trabajaban en Ucrania.



Decenas de estudiantes ecuatorianos, pese al actual conflicto y a que solo podrán permanecer en países como Polonia durante 15 días, decidieron no retornar a su país.



El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.



Moscú afirma que el objetivo de su operación es desmilitarizar y desnazificar Ucrania. (Sputnik)