Quienes creen que Rusia usaría armas nucleares se confunden con EEUU, dice portavoz rusa

Bogotá, 2 mar (Sputnik).- Rusia no tiene previsto emplear armas atómicas ni desatar una tercera guerra mundial a partir de la operación militar especial que desarrolla en Ucrania, aseguró este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en entrevista con emisora colombiana La W Radio.



«Partimos de la premisa de que este guion apocalíptico no va a realizarse bajo ningún pretexto, en ningunas condiciones. Creo que nos confunden con otra gente; en cuanto se trata al uso de armas nucleares hemos reconfirmado nuestra postura desde el principio. A lo mejor nos confunden con EEUU, la Federación de Rusia nunca ha hablado de esto», manifestó la vocera de la cancillería al ser consultada sobre la posibilidad de una tercera guerra mundial.



El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, declaró más temprano este miércoles que una conflagración a escala planetaria sería «devastadora».



«La tercera guerra mundial sería nuclear y devastadora. El presidente estadounidense (Joe) Biden, un hombre experimentado, había comentado que la alternativa a la guerra son únicamente las sanciones», dijo Lavrov en una entrevista con el canal de televisión Al-Jazeera.



Biden expresó que la alternativa a la imposición de sanciones de Occidente contra Moscú por la situación en Ucrania, sería el comienzo de una «tercera guerra mundial».



Origen del conflicto



Zajárova, quien mantuvo una entrevista con el periodista Julio Sánchez Cristo, se refirió en detalle al conflicto que Rusia y Ucrania mantienen desde hace años en la región de Donbás, haciendo especial hincapié en que, desde Occidente, se acentúa solo en lo sucedido en las últimas semanas.



«Quisiera hablar de la postura oficial de Rusia», comenzó la portavoz. «Durante más de ocho años hubo una guerra en Ucrania entre el régimen de Kiev y dos territorios, Donetsk y Lugansk. Después de que en el año 2014 se realizó un golpe de Estado anticonstitucional, luego tomó el poder el régimen actual, que empezó a socavar los mecanismos legítimos y seleccionados en esas regiones».



La diplomática recordó que el régimen de Kiev envió tropas regulares a esas regiones, tanques e infantería. También unidades nacionalistas armadas que combatían contra la población de Ucrania en el este del país.



«A lo largo de esos ocho años fallecieron más de 13.000 personas. Fue una confrontación de los ciudadanos de Ucrania en el territorio de Ucrania», aclaró.



Según Zajárova, «Rusia hizo todo lo posible para fomentar el diálogo en el marco de los Acuerdos de Minsk con otros mediadores de París y de Berlín, para que las partes pudieran encontrar un modo diplomático para arreglar este conflicto. Por desgracia las ofensivas no se terminaron».



La vocera de la cancillería rusa recordó que «las unidades nacionalistas en Ucrania destruyeron a la población de Lugansk y Donetsk» y que «también fueron encontradas fosas comunes, más de 100 niños fallecieron a lo largo de este año y unos miles de personas civiles murieron en este conflicto».



«Se hizo un guion negativo a lo largo del año pasado», prosiguió. «Ucrania y los estados de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) pusieron muchas armas en el territorio de Ucrania. Todo tipo de armas. Y esto creó una amenaza de que este conflicto ucraniano se haga global. A lo largo de estos años Ucrania fue atraída a la OTAN no dando ninguna garantía de seguridad a Rusia».



Sin embargo, según Zajárova, «lo peor empezó en el verano (boreal) del año pasado, en el marco de los ejercicios militares entre la OTAN y Ucrania en el mar Negro».



El 23 de junio de 2021, el destructor británico HMS Defender se adentró en las aguas territoriales de Rusia en el Mar Negro, lo que provocó que la marina rusa realizara disparos de advertencia para expulsar al buque intruso.



Londres negó que se produjeran disparos, a pesar de que el Servicio de Fronteras del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) publicó una grabación de vídeo del momento, que confirma el relato de Moscú.



Luego, «en octubre y noviembre del año pasado, tales provocaciones se realizaron por la aviación de la OTAN en el espacio aéreo de Rusia sobre el Mar Negro», añadió la portavoz.



«A principios de diciembre del año pasado hicimos una declaración con ejemplo de tales operaciones que se realizaban como ejercicios. Los aviones de la OTAN se acercaban a los aviones civiles de Rusia a una distancia de menos de 50 metros y todos pueden imaginar la amenaza de esto», continuó.



El Gobierno ruso tomó nota de la negativa expresada por Ucrania en enero y febrero de este año sobre participar en los diálogos por el Donbás, rechazando así los Acuerdos de Minsk.



«Dicho esto, con los hechos de genocidio contra la población de Donetsk y Lugansk y la imposibilidad de asegurar nuestra seguridad en nuestras fronteras, nosotros nos referimos a los EEUU y la OTAN para entablar un diálogo diplomático sobre las garantías de la seguridad de Rusia», aclaró Zajárova.



Sin embargo, esa propuesta enviada en la segunda mitad del año pasado fue «rechazada en forma rotunda por parte de los EEUU», sobre todo en los puntos clave para Rusia, como la ampliación de la OTAN y cuestiones de infraestructura militar.



En paralelo, Moscú también intentaba persuadir a Washington y la alianza militar para que insten al régimen de Kiev a poner fin al derramamiento de sangre en Donbás, a sabiendas de que los ataques habían sido legitimados por Naciones Unidas. (Sputnik)