Ucrania asegura estar lista para buscar una solución diplomática de la crisis con Rusia

Moscú, 2 mar (Sputnik).- Kiev está listo para hallar una solución diplomática a la crisis con Moscú para poner fin a las hostilidades en curso, declaró el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba.



«Sin duda, Ucrania está dispuesta a buscar una solución diplomática para poner fin a esta guerra», dijo Kuleba a la televisión ucraniana.



No obstante, continuó, de momento es muy difícil dar predicción alguna.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.



El lunes las delegaciones de Rusia y Ucrania se reunieron para negociar en una localidad próxima a la frontera bielorruso-ucraniana. No hubo resultados tangibles al término del encuentro, pero las partes anunciaron que continuarán el diálogo tras una serie de consultas en sus respectivas capitales.



Más temprano este miércoles, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que la delegación rusa está preparada para continuar las consultas con la ucraniana.



Por su parte, el asesor del jefe de la oficina presidencial ucraniana, Alexéi Arestóvich, confirmó que el segundo ciclo de conversaciones con Rusia se celebrará este miércoles por la noche, al subrayar que las consultas no cambiarán la postura de Kiev. (Sputnik)