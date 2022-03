Una zona de exclusión aérea en Ucrania llevaría a EEUU a guerra con Rusia, según Pentágono

Washington, 3 mar (Sputnik).- Establecer una zona de exclusión aérea en Ucrania, como lo pidió el Gobierno de Kiev, llevaría a Estados Unidos a una guerra con Rusia, dijo este miércoles el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin.



«El presidente (de EEUU, Joe) Biden ha sido claro que las tropas estadounidenses no combatirán a Rusia en Ucrania, y si se establece una zona de exclusión, seguramente para que se cumpla esa zona de exclusión aérea, se debe entrar en contacto con aeronaves rusas, y de nuevo, eso nos pondría en guerra con Rusia», dijo Austin en una entrevista con la cadena NBC.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania. El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. (Sputnik)