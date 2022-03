OneWeb suspenderá todos sus lanzamientos desde el cosmódromo de Baikonur

Londres, 3 mar (Sputnik).- La compañía de telecomunicaciones OneWeb declaró que va a suspender todos sus lanzamientos que debían realizarse desde el cosmódromo de Baikonur, debido a la operación militar especial que Rusia lleva a cabo en Ucrania.



«La junta directiva de OneWeb votó a favor de suspender todos los lanzamientos desde Baikonur», dice el comunicado.



A su vez, Kwasi Kwarteng, secretario británico de Empresa, Energía y Estrategia Industrial, apoyó esta decisión.



«Debido a la invasión ilegal y no provocada de Ucrania por parte de Rusia, estamos revisando nuestra participación en todos los proyectos adicionales que involucren la cooperación con Rusia», escribió el ministro en su cuenta de Twitter.



Más temprano, también tuiteó que el Reino Unido no tiene planes de vender su participación en OneWeb.



El miércoles, el director general de la corporación espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin, anunció que la empresa no va a lanzar el cohete Soyuz 2.1b con los satélites británicos OneWeb, desde el centro espacial de Baikonur, si no se le presentan garantías de que estos satélites no se usarán con fines militares.



Al mismo tiempo, Roscosmos presentó otra exigencia, que prevé la retirada del Gobierno del Reino Unido de los accionistas de la compañía OneWeb.



OneWeb planea crear una flotilla de satélites que proporcionará acceso de banda ancha a internet a usuarios de todo el mundo. La flotilla deberá ser desplegada completamente hacia junio de 2022.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.