Presidente de México plantea a líder brasileño Lula una integración de toda América

Ciudad de México, 3 mar (Sputnik).- El mandatario de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves que conversó con el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) acerca de un proyecto de integración del continente americano, que incluya a América del Norte, no solo de América Latina y El Caribe.



«Estamos proponiendo al Gobierno de EEUU fortalecer toda la actividad productiva y comercial en América del Norte, en una primera etapa, y luego en toda América. Ayer (por el miércoles) hablé de eso con Lula, de cómo pensar no solo en el sueño bolivariano de la integración de América Latina y del Caribe, sino de la integración de América, es un cambio de política», dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa.



López Obrador explicó que ahora se observa ese planteamiento como un proyecto de integración muy difícil de lograr, porque «durante 200 años ha habido una política de falta de respeto hacia los países de América y de mucha desconfianza hacia países fuertes».



El gobernante recibió el miércoles a Lula en Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal y residencia oficial, en el marco de una gira por México del líder del Partido de los Trabajadores (PT), favorito en las encuestas hacia las elecciones presidenciales de octubre próximo en Brasil.



Modelo europeo ante avance de China



El gobernante relató que en la conversación con el expresidente brasileño expuso su idea de un modelo similar a la integración europea, ante el rezago en el crecimiento del continente comparado con el avance de China.



«Tenemos que buscar un acuerdo, como sucedió en Europa, que primero fue Comunidad Europea y luego la Unión Europea, lo mismo en América, tenemos mucho potencial para ser autosuficientes, para producir en América lo que consumimos en América», prosiguió el mandatario.



Explicó que el mayor objetivo es no depender de otras regiones del mundo y construir un continente autosuficiente.



«Tenemos fuerza de trabajo, tenemos tecnología, muchísima fuerza de trabajo, un mercado, una capacidad de consumo que es la más importante del mundo si se integrara América», subrayó.



López Obrador ilustró ese punto comparando el ingreso per cápita en ambas regiones.



«El ingreso por persona en América es superior al ingreso per cápita en Asia y en Europa», dijo.



Enseguida se preguntó: «¿por qué no la integración con respeto a nuestras soberanías y llegar a un acuerdo?»



El mandatario argumentó que la integración del continente americano es necesaria, «porque de lo contrario, en lo productivo y en lo comercial va a seguir aumentando el rezago con relación a Asia, y en especial a China, eso no conviene», ya que se necesita «mantener los equilibrios». (Sputnik)