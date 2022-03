Al menos 1.700 detenidos durante un acto no autorizado en Moscú este domingo

Moscú, 6 mar (Sputnik).- Al menos 1.700 personas fueron detenidas este domingo durante un acto no autorizado en Moscú, informó la portavoz del Ministerio del Interior de Rusia, Irina Volk.



«En un acto no autorizado en la ciudad de Moscú participaron unas 2.500 personas, de ellas 1.700 fueron detenidas», dijo Volk a los periodistas.



El evento similar en la ciudad de San Petersburgo, continuó, reunió a unas 1.500 personas, de ellas 750 fueron detenidas.



Según la vocera, en las manifestaciones no autorizadas en otras regiones rusas participaron unas 1.200 personas, de ellas 1.061 fueron detenidas.



Los actos no autorizados contra la operación militar especial de Rusia en Ucrania se celebran en varias ciudades del país desde el pasado 24 de febrero.



El Comité de Investigación junto con el Ministerio del Interior y la Fiscalía General advirtieron en más de una ocasión a los organizadores y participantes de las manifestaciones no autorizadas de la responsabilidad debido al carácter ilegal de estos eventos. (Sputnik)