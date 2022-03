La censura sobre Russia Today es una vergüenza

Columna Poliédrica

En nuestra anterior columna decíamos de la importancia de acceder a la otra versión de la historia de la guerra en Ucrania. Para ello mencionamos algunas opciones que permiten contrastar los relatos de los medios de comunicación occidentales, equilibrar la información para, finalmente, después de un análisis crítico de todas las versiones, llegar a una conclusión propia de lo que está pasando.

La idea central de la columna es que deberíamos conocer todas las versiones para sacar nuestras propias conclusiones. Nunca hemos abogado por una u otra de las posiciones que se han esgrimido, lo que hemos planteado es un discernimiento crítico a partir del acceso a la información de todos los bandos; en otras palabras, que cada quien arribe a sus propias conclusiones, pero lo que no se vale es que se le impida a las personas acceder a toda la información, la de aquellos que se consideran buenos y la de los que son tachados de malos.

Esa idea está a la base de la democracia y de lo que se defiende en las sociedades occidentales. Los medios de comunicación son los primeros que enarbolan esta idea cuando consideran que se está limitando su actividad, sin embargo, en el actual contexto, pareciera que se justifica que en occidente se nos prive de la información que pueda venir de Rusia; en efecto, se trata de una práctica que se endilga a las sociedades autoritarias, pero en esta coyuntura se ha privado a la mayoría de la población de esa opción.

La televisora Russia Today (RT) era una de las pocas opciones para acceder a un relato distinto al de los medios de comunicación occidentales. Se trata de una televisora de origen ruso que emite contenidos en idioma castellano y que permite conocer planteamientos que otros medios de comunicación no emiten; en otras palabras, nos brindaba, a los que teníamos acceso a ella, información alternativa para hacernos nuestro propio juicio en relación con la situación que se está desarrollando.

Hablo en pasado porque la RT ha sido censurada y sacada del aire de las cableras e incluso de internet. Bajo el argumento de que es un medio de comunicación que emite información falsa, se ha censurado el acceso a él y se ha prohibido la posibilidad de visualizar sus contenidos; se trata de un argumento que contraviene a la democracia misma y que impide a las personas hacer su propio juicio, es decir, una violación al derecho a la información y a la libertad de expresión, según los argumentos que siempre esgrimen los medios de comunicación occidentales.

Como siempre, nadie dice nada y hasta se justifica este tipo de acciones. No esperen que los medios de comunicación que controlan los grupos económicamente dominantes, por ejemplo, los costarricenses, se pronuncien al respecto; al contrario, son esos mismos grupos quienes controlan las cableras y quienes han decidido la censura sobre el canal RT, pero como no todo el mundo lo puede ver, entonces un hecho como este pasa inadvertido para la mayoría de la población.

Agradezco a El País.cr que me permita publicar este tipo de columnas, está claro que eso sería imposible en otros medios de comunicación costarricenses. Y deseo aclarar, una vez más, que no estamos a favor de la guerra, ni del régimen de Putin, ni tampoco a favor de la Organización del Atlántico Norte (OTAN); lo único que estamos diciendo es que no estamos de acuerdo con la censura y que siempre es necesario escuchar el otro lado de la moneda para formarse un criterio independiente.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com