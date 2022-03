Boletín de noticias: Conflicto armado Rusia – Ucrania

EEUU aprueba el envío de más tropas y armamento a Europa

Washington, 7 Mar. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado este lunes el envío de más tropas y armamento a diferentes países de Europa como medida de apoyo a los aliados de la OTAN frente a la invasión rusa de Ucrania.

Así pues, el Departamento de Defensa enviará un total de 500 efectivos, así como aviones de reabastecimiento de combustible con destino a Grecia, según ha detallado un funcionario del Pentágono a los medios de comunicación, recoge la cadena CNN.

En este punto, el portavoz de Defensa ha añadido que se desplegará un centro de operaciones y apoyo aéreo en Polonia y Rumanía, mientras que a Alemania se enviará una compañía de ordenanzas y otra de mantenimiento cuyo cometido será prestar «apoyo logístico adicional» a las tropas ya desplegadas allí.

Con el despliegue de estas unidades, Estados Unidos alcanza ya los cerca de 100.000 militares en territorio europeo entre aquellos que cuentan con órdenes puntuales y los que están en misión permanente, según el funcionario.

Finalmente, ha añadido que este despliegue «ya estaba en la cola para hacerse», y que se ejecuta, «una vez más», en el marco del apoyo de Estados Unidos para «ayudar a la OTAN a defender su espacio aéreo si fuera necesario».

Líneas aéreas de Rusia suspenden vuelos internacionales para evitar embargo de sus naves

Moscú, 8 mar (Sputnik). – Las compañías aéreas de Rusia suspenden a partir del 8 de marzo los vuelos internacionales por temor a que sus naves sean embargadas en el extranjero a causa de las sanciones por la operación militar rusa en Ucrania.

La semana pasada, la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia (Rosaviatsia) recomendó a las aerolíneas rusas suspender los vuelos al extranjero a partir del 6 de marzo y desde el extranjero, a partir del 8 de marzo por el riesgo de que los aviones sean embargados o retenidos.

Rosaviatsia comentó que los Estados que se unieron a las sanciones imponen restricciones adicionales como embargos o retenciones de naves de compañías rusas.

Las restricciones no se extienden a las aerolíneas rusas que utilizan aviones de matrícula extranjera. Además, se puede seguir volando a los países que no se unieron a las sanciones y no restringieron la conexión aérea con Rusia.

Muchas compañías rusas ya anunciaron que suspenden los vuelos. Aeroflot –la aerolínea más grande de Rusia– suspende a partir del 8 de marzo todos los vuelos internacionales, exceptuando los vuelos a Minsk.

Ese día también suspenderán los vuelos internacionales Rossiya, Pobeda, Azur Air y algunas compañías más. Ya lo han hecho S7, Nordwind y PegasFly.