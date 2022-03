Maduro confirma que se reunió con delegación de EEUU y espera avanzar en agenda de paz

Caracas, 8 mar (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el lunes que sostuvo el pasado sábado una reunión con una delegación de Estados Unidos en Caracas, y dijo que espera avanzar en una agenda de paz y de respeto.



«El sábado pasado llegó a Venezuela una delegación de Estados Unidos, la recibí en el palacio presidencial como he recibido en otras ocasiones a otros gobiernos del mundo. Tuvimos una reunión respetuosa, cordial, muy diplomática, entre la delegación del Gobierno de Estados Unidos y el venezolano, la hicimos en el despacho presidencial principal, ahí estaban las banderas de Estados Unidos y Venezuela y se veían bonitas, unidas como deben estar», expresó Maduro en una alocución durante una reunión con el alto mando político, el consejo de vicepresidentes y el alto mando militar.



Maduro indicó que su Gobierno continuará las conversaciones, las coordinaciones y una agenda positiva entre ambos países.



El mandatario no ofreció detalles sobre los temas abordados en la reunión, y calificó de especulación las informaciones publicadas en las redes sociales.



«Todas las versiones que han salido son puras mentiras, pura especulación, nosotros nos apegamos a la verdad, a la buena voluntad, a la buena diplomacia y al buen sentido de realidad de hacer avanzar la paz en la región. Los temas que se conversaron, se conversaron, los temas que acordaron, se acordaron, y seguiremos adelante», comentó.



Maduro autorizó al presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, para ofrecer detalles sobre la reunión con la delegación de EEUU.



Más temprano, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que «el propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente la seguridad energética, pero también discutir la salud y el bienestar de los ciudadanos estadounidenses detenidos».



El sábado, The New York Times informó que altos funcionarios estadounidenses se habían ido a Venezuela para reunirse con el Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro, posiblemente en un intento por separar a Moscú de sus aliados internacionales.

Producción de petróleo

Maduro reiteró el lunes que su país está preparado para aumentar la producción de petróleo y contribuir con la estabilidad del mercado mundial.



«Estamos preparados, lo vengo diciendo desde hace meses (…) Venezuela está preparada una vez recuperada PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A) a nivel básico, estamos preparados para crecer uno, dos, tres millones de barriles si hiciera falta para la estabilidad del mundo», indicó Maduro durante la reunión.



Maduro señaló que su Gobierno mantiene conversaciones con los socios de la OPEP Plus, y dijo que Venezuela «siempre va a estar al frente de las iniciativas para estabilizar el mercado petrolero, el mercado gasífero y el mercado energético».



La OPEP y no OPEP decidieron el pasado 2 de marzo continuar con el aumento previsto de la producción de petróleo en 400.000 barriles diarios en abril.



En diciembre de 2020, el Ministerio de Petróleo venezolano anunció que por primera vez desde 2018, la producción petrolera del país sobrepasó el millón de barriles.



En la información oficial de PDVSA se señala que la producción fue de 1.041.660 barriles.



Sin embargo, la producción del país durante enero fue de 755.000 barriles diarios.



Las medidas que el Gobierno de Estados Unidos impuso a PDVSA desde 2017, le impiden cualquier transacción en el sistema financiero de ese país, desde financiamiento, hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.



Diálogo nacional

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también anunció el lunes que su Gobierno reactivará el proceso de diálogo en su país, dirigido a ofrecer todas las garantías políticas y la recuperación de esa nación sudamericana.

«Hemos decidido reactivar con mucha fuerza el proceso de diálogo nacional con todos los factores políticos, religiosos del país (…) Vamos a un reformateo del diálogo nacional, vamos a un proceso más inclusivo, abarcador y amplio, que le extienda la mano a todos los venezolanos que quieran echar adelante nuestro país y que dé todas las garantías políticas para los procesos venideros que están marcados de aquí en adelante», expresó Maduro en una alocución durante una reunión con el alto mando político, el consejo de vicepresidentes y el alto mando militar.



Maduro indicó que el diálogo entre su Gobierno y la oposición en México resultó golpeado, por lo que ahora reactivará las conversaciones en su país.



«El diálogo de México recibió un golpe tremendo, pero si pedimos diálogo para el mundo, debemos dar el ejemplo. Nos vamos a activar en todos los foros mundiales, mantener la conversación con todos los cancilleres a nivel mundial, insistir en que se cumplan las garantías de seguridad que ha exigido Rusia desde hace mucho tiempo y las garantías de paz para los pueblos del mundo», comentó.



En octubre de 2021, el Gobierno venezolano decidió suspender su participación en la mesa de diálogo, luego de que Cabo Verde extraditara a Estados Unidos al diplomático Alex Saab.



La administración de Nicolás Maduro había sumado como miembro pleno a la mesa de diálogo en México a Saab, aunque éste se encontraba detenido desde junio de 2020 en Cabo Verde a solicitud del Gobierno estadounidense, el cual lo requería por acusaciones de lavado de dinero.



Sin embargo, Maduro había advertido a Estados Unidos y a los organismos internacionales que acompañan el diálogo, que su respuesta iba ser «contundente» si se producía la extradición de Saab, lo que para su Gobierno ha sido considerado como un secuestro.



Ambas delegaciones firmaron en agosto de 2021 un memorando de entendimiento con el apoyo de Noruega, y el acompañamiento de Rusia y los Países Bajos.



El memorando que firmaron ambas partes consta de siete puntos, entre los que incluyen: derechos políticos, garantías electorales y cronograma electoral; levantamiento de las sanciones, respeto al Estado de derecho, convivencia política y social, protección de economía social y garantías de implementación y seguimiento. (Sputnik)