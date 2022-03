Aumento del petróleo no afectará a México, dice el presidente

México, 8 mar (Prensa Latina) México seguirá sin tener problemas por el aumento de precios del petróleo y los combustibles, ni la energía eléctrica a pesar de la guerra en Ucrania, reiteró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario fue abordado sobre el tema en su diaria conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional y respondió que, efectivamente, los precios del mercado internacional en esos rubros afectan al mundo.

Hay desequilibrios en el mercado de combustibles por las medidas y sanciones a Rusia, y eso ha llevado a que aumente el precio internacional del crudo, y la mezcla mexicana que estaba por debajo de 100 dólares el barril ya subió a 116, un precio alto con tendencia a seguir aumentando, dijo.

No nos afecta, repitió, aunque no lo deseamos porque sí lo hace sobre las economías del mundo y eso no es bueno. Solo 20 países en el mundo tienen petróleo y nosotros tenemos la dicha de estar entre ese grupo.

Reactivamos la producción y ya estamos arriba de las cifras que recibimos y como se han hecho inversiones tenemos suficientes reservas, se está exportando petróleo y estamos obteniendo excedentes, expresó el presidente.

Si sigue así, añadió, los excedentes serán mayores a los costos de importación en alrededor de 900 mil barriles diarios, porque, además, hemos reducido las importaciones de gasolina y diésel en 45 por ciento.

Integramos las compras en el extranjero a los resultados de las inversiones para rehabilitar las seis refinerías nacionales, construir una nueva, y comprar las acciones de la Shell en Estados Unidos, ahora 100 por ciento mexicana, afirmó.

Eso nos permite, explicó, tener más combustible y, por eso, no vamos a tener necesidad de aumentar los precios internos de la gasolina, aunque admitió están subsidiando la producción y compra de combustibles, pero se complementa con los altos precios del crudo nacional, y ahora el balance es positivo para Hacienda.

Dijo que van a continuar con esa política para que no haya aumento de precios locales, ni descontrol en la inflación que se está desatando y perjudica mucho.

El jefe de Estado señaló que en Europa ya se está sufriendo mucho con esos incrementos del gas y de la energía, por eso impulsar la reforma eléctrica en México es tan importante.

En el caso del petróleo mexicano, dijo, hay más intervención del sector público.

Cuando no la hay, agregó, predomina el interés particular y el afán de lucro, y en el caso de la industria eléctrica se estaba perdiendo ese control público y eran las transnacionales extranjeras las que lo monopolizaban y aumentaban cada vez más los precios.

Llamó a los legisladores a poner por delante el interés público y de la nación sobre el de las empresas extranjeras y privadas a las cuales, y aprueben la reforma eléctrica.

López Obrador pidió que haya un arreglo y se detenga la guerra en Ucrania, «sería lo mejor, porque se están tomando medidas y sanciones que tienen que ver con el petróleo y el gas y todo se puede complicar porque Europa depende mucho del gas ruso y Rusia a su vez de la venta de su petróleo.