Zelenski acusa a Occidente de incumplir sus promesas de apoyo a Ucrania

Moscú, 8 Mar (Sputnik).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, acusó a los países occidentales de incumplir sus promesas de apoyar al país en la confrontación que mantiene con Rusia y que escaló a partir del 24 de febrero de 2022, con el inicio de la operación militar especial ordenada por su par ruso, Vladimir Putin.

«Si el mundo permanece apartado, se perderá a sí mismo para siempre porque hay valores incondicionales, los mismos para todos. Antes que todo, esta la vida, el derecho a la vida para todos, esto es exactamente por lo que estamos luchando en Ucrania, con mucho coraje, junto con nuestro ejército», declaró en un videomensaje dirigido a la nación y divulgado en su canal de Telegram.

El mandatario ucraniano dijo que durante los 13 días que acumula el conflicto no se han cumplido las promesas occidentales de que el país recibirá apoyo extranjero para defender sus cielos.

«Han sido 13 días de promesas, 13 días en los que se nos ha dicho que pronto habrá ayuda en el cielo, de que habrá aviones que estarán sobrevolando para nosotros», reprochó.

Aunque subrayó que la responsabilidad de los ataques contra ciudades y pobladores ucranianos es del Estado ruso, también apuntó a las fuerzas occidentales que se han negado a la que calificó una decisión obvia de apoyar a Ucrania militarmente.

«Aquellos que no han salvado nuestras ciudades de ataques aéreos, de estas bombas, misiles, a pesar de que pueden», expresó.

Zelenski dijo que cientos de miles de ucranianos se debaten entre la vida y la muerte por los bloqueos a sus viviendas, sin que cuenten con la defensa militar vital de las fuerzas occidentales, además de garantías que hagan funcionar los corredores humanitarios.

«Hemos escuchado muchas aseveraciones y visto muchos acuerdos, en particular en torno a la creación de corredores humanitarios para salvar a nuestros ciudadanos en Mariúpol, pero no han funcionado, ninguno de ellos funciona todavía, y no tengo más tiempo para esperar, no tenemos tiempo, Mariúpol no tiene tiempo de espera», reclamó el presidente.

Zelenski aseguró que la Cruz Roja Internacional prohibió a los vehículos humanitarios ucranianos utilizar los emblemas de ayuda, como si fueran suyos, dijo, lo que da una indicación de que personas poderosas, influyentes, del mundo han decidido abandonar a los ucranianos.

«Apelaré directamente a las naciones del mundo si los líderes planetarios no hacen todos los esfuerzos para terminar esta guerra, este genocidio», declaró.

«Por supuesto que seguiremos hablando con nuestros socios, con los líderes y parlamentarios de todos los países que sepan cómo ayudar a Ucrania, tenemos un periodo de negociación muy concurrido», añadió.

El día 7 de marzo Rusia comunicó a Ucrania que puede detener la operación especial en cualquier momento si Kiev cumple con las condiciones de Moscú, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Según el vocero, Ucrania debería modificar la Constitución y renunciar a las pretensiones de unirse a «cualquier bloque».

Además, Peskov subrayó que Ucrania debería reconocer la península de Crimea como parte de Rusia y a las Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk como Estados independientes.

Crimea se independizó de Ucrania en marzo de 2014 ante el violento golpe de Estado que se produjo en Kiev y se adhirió de Rusia tras un referéndum en el que más del 96% de los votantes avaló la integración.

Donetsk y Lugansk, territorios que se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 y reconocidos por Rusia el 21 de febrero, pidieron asistencia militar a Moscú para frenar los bombardeos ucranianos que, según ambas Repúblicas, se intensificaron desde mediados de febrero. (Sputnik)