Zelenski habría escapado a Rumanía, según proyecto contra las noticias falsas

Moscú, 8 mar (Sputnik).- Vladímir Zelenski podría haber huido a la ciudad rumana de Brasov, sostuvo el proyecto ‘Guerra a las noticias falsas’.



«Otra variante del paradero de Zelenski es que se encuentra en la ciudad rumana de Brasov», indica el proyecto en su cuenta de Telegram.



Los activistas indican que los usuarios del sistema Flightradar, la página web que muestra datos del tráfico aéreo en tiempo real, detectaron que a las 15.00, hora local, un avión no identificado, acompañado de cuatro helicópteros militares ucranianos, despegó desde la frontera ucraniana rumbo a Rumanía. Cerca de las 16.30 tres aviones y un helicóptero militar aterrizaron en el aeropuerto de Brasov.



«No se descarta que los aviones transportaban a Zelenski y su equipo», concluyen los autores.



De acuerdo con otros datos, el dirigente se encontraría escondido en un búnker en la ciudad ucraniana de Leópolis, a unos 460 kilómetros al oeste de la capital Kiev y a 60 kilómetros de la frontera polaca.



«No sabemos exactamente dónde se encuentra Vladímir Zelenski, pero no está en Kiev. Algunos datos apuntan a que se encuentra en un búnker en Leópolis, donde, posiblemente, montaron un despacho similar al que tiene en Kiev, pero se olvidaron colgar un cuadro», desvelan los autores.



Los activistas analizaron los vídeos que Zelenski suele publicar con regularidad y en los que afirma que se encuentra en Kiev.



En uno de sus recientes vídeos aparece con peinados un poco distintos y vello facial diferente en el rostro. En una parte del vídeo desaparece el cuadro de la pared.



Rusia inició el 24 de febrero una operación especial en Ucrania para frenar el «genocidio» que estaban cometiendo las tropas de ese país en Donetsk y Lugansk.



El objetivo anunciado de la operación es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania que intensificó sus ataques contra las poblaciones civiles de Donetsk y Lugansk desde mediados de febrero tras recibir toneladas de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.



El conflicto entre Ucrania, por un lado, y Donetsk y Lugansk, por el otro, data de 2014 y desde ese año se han producido más de 14.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.



El presidente ruso, Vladímir Putin, pidió a los militares ucranianos que no opongan resistencia a la operación especial, y advirtió de que Moscú responderá de inmediato y de forma contundente a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino, en alusión a los países de la OTAN.



El Ministerio de Defensa ruso recalcó que la operación no está dirigida contra las instalaciones civiles, sino que busca inutilizar la maquinaria bélica de Ucrania. (Sputnik)