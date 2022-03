China repudia la prohibición estadounidense a la importación de petróleo de Rusia

Pekín, 9 mar (Sputnik).- El Gobierno de China criticó duramente la decisión de Estados Unidos de dejar de importar petróleo proveniente de Rusia en su nuevo paquete de sanciones por la crisis ucraniana.



«China condena con firmeza las sanciones unilaterales que no tienen ningún sustento legal internacional», dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Zhao Lijian, en una comparecencia ante la prensa.



La política de imposición de restricciones con cualquier pretexto, subrayó, no aportarán a la paz ni a la seguridad.



El martes, el presidente estadounidense, Joe Biden, dispuso que su país no importará crudo desde Rusia y prohibió a las compañías norteamericanas hacer nuevas inversiones en el sector petrolero de la nación europea.



La decisión de Biden disparó los precios de la gasolina en Estados Unidos al máximo histórico de 4,17 dólares por galón, según un informe de la Asociación automovilística local (AAA, por su sigla en inglés).



En este contexto, el secretario general de la OPEP, Mohammad Barkindo, instó a Estados Unidos y otros países a no llevar sus disputas políticas al mercado del petróleo.



El viceprimer ministro ruso Alexandr Nóvak alertó que las medidas estadounidenses tendrán consecuencias catastróficas para el mundo y dispararán los precios del petróleo por encima de los 300 dólares el barril.



Estados Unidos y varios países de su órbita impusieron nuevas sanciones económicas unilaterales contra Rusia por su operación especial, lanzada el 24 de febrero, para frenar los bombardeos ucranianos contras las poblaciones civiles de Donetsk y Lugansk.



Ucrania intensificó sus ataques tras recibir toneladas de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.



El conflicto entre Ucrania, por un lado, y Donetsk y Lugansk, por el otro, data de 2014 y desde ese año se han producido más de 14.000 muertos, según las estimaciones de la ONU. (Sputnik)