Colombia vivirá elecciones legislativas con una paz remota

Bogotá, 9 mar (Sputnik).- Los colombianos celebrarán este 13 de marzo elecciones legislativas en medio de un repunte de la violencia que no se veía desde antes de la firma de la paz entre el Gobierno y la ahora extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



Contrario al objetivo inicial de aquel texto, denominado paradójicamente «Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera», la tranquilidad no llegó al país.



Sea por falta de cumplimiento de ese acuerdo por parte del Gobierno de Iván Duque (del derechista Centro Democrático, que siempre se opuso a las negociaciones con el entonces grupo armado), como alegan sectores de izquierda, o por errores en el tratado firmado, como argumentan los de derecha, la violencia ha continuado, estimulada por el tráfico de cocaína, dado que el país sigue estando a la cabeza de la producción mundial de la droga.



Según un reciente informe de la organización independiente Misión de Observación Electoral (MOE, colombiana), por lo menos 319 municipios están en riesgo de violencia electoral (casi 29 por ciento del total del país), lo que representa un aumento de nueve zonas más que las reportadas en 2018.



De acuerdo con su directora, Alejandra Barrios, quien dialogó con la Agencia Sputnik, esto se debe a una disputa territorial de los grupos armados atomizados que quedaron tras la paz con las FARC: pretenden copar los territorios de influencia de la antigua guerrilla, donde el Estado no llegó.



La confrontación directa entre estas organizaciones ilegales vivió su punto más álgido a comienzos de 2022 en el departamento de Arauca (noreste, fronterizo con Venezuela), donde las disidencias de las FARC están enfrentadas entre sí: principalmente, la facción de la «Segunda Marquetalia», del exnegociador de las FARC, alias Iván Márquez; y la de alias Gentil Duarte e Iván Mordisco.



A estos dos grupos se le suma el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con fuerte presencia en esa zona.



Los combates y asesinatos selectivos entre los alzados en armas dejaron más de 80 muertos solo en enero, según cifras oficiales.



Por otro lado y en otros puntos de Colombia, como el departamento del Chocó (oeste), el poder lo ejercen grupos de origen paramilitar como el Clan del Golfo, dedicados no solo al narcotráfico, sino también a la trata de personas que buscan atravesar la peligrosa selva del Darién, frontera con Panamá, en su ruta hacia Estados Unidos.



El tema ha causado declaraciones encontradas recientemente entre el Gobierno y la Iglesia Católica, dado que esta última alega que el Clan del Golfo «tiene tomado todo el departamento», según entrevistas a medios locales; mientras que funcionarios públicos califican las denuncias de «extravagantes».



Violencia electoral



Un reporte de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), que estudia el conflicto armado en Colombia, da cuenta de «163 víctimas de violencia electoral y 124 hechos asociados», a un mes de las elecciones al Congreso bicameral.



De esa cifra, 144 de ellas han sido amenazadas y 19, asesinadas.



Los principales blancos de los ataques son «funcionarios públicos de elección popular», en primer lugar, mientras que en el segundo, se encuentran los «miembros de partidos políticos, periodistas, candidatos a la Cámara y al Senado», agregó el Cuarto Informe de Violencia y Dinámica Electoral de febrero de 2022.



Desplazamiento y asesinatos



Además de estos hechos, el aumento del desplazamiento forzado en Colombia y los asesinatos contra excombatientes y líderes sociales han copado el panorama de violencia en el país.



Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), en 2021 el desplazamiento forzado en el país aumentó 181 por ciento frente al año anterior, con casi 74.000 personas afectadas.



Igualmente, cada día la cifra de muertos sube.



El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, reporta más de mil 300 líderes comunales y defensores de derechos humanos asesinados tras la firma de la paz (2016).



Además, da cuenta de más de 300 excombatientes de las antiguas FARC muertos por acciones armadas contra ellos.



Falta ver cuánto afectarán estos hechos a la participación en unos comicios inéditos en Colombia, no sólo porque aumentan los escaños en juego en la Cámara de Representantes, por la elección de 16 congresistas de las llamadas «curules de paz» (víctimas de las regiones más afectadas por la violencia en el país), sino porque el mismo día tendrán lugar las primarias de las principales corrientes políticas en Colombia. (Sputnik).