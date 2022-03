La ONU no puede confirmar los informes de Rusia sobre biolaboratorios de EEUU en Ucrania

ONU, 9 mar (Sputnik).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) no tiene por el momento información que confirme los informes de Rusia sobre la existencia de una decena de biolaboratorios estadounidenses en Ucrania que supuestamente estaban desarrollando armas biológicas, dijo este miércoles el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.



«En este momento no tenemos información para confirmar estos informes o estas acusaciones sobre este tipo de laboratorios», dijo Dujarric durante una rueda de prensa.



Más temprano este miércoles la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, exigió explicaciones a EEUU sobre sus laboratorios biológicos en Ucrania, cuya existencia fue admitida por la secretaria de Estado adjunta de EEUU para Asuntos Políticos, Victoria Nuland.



«El Departamento de Defensa de EEUU, la Administración del presidente estadounidense están obligados a informar a la comunidad internacional, y hacerlo oficialmente (…), de los programas que se llevaron a cabo en Ucrania», dijo Zajárova en una sesión informativa.



Según la vocera, estos laboratorios en Ucrania, supervisados por los expertos estadounidenses, se desarrollaron con fines militares.



La portavoz añadió que a Rusia le preocupa saber si esos biomateriales realmente fueron destruidos o no.



El martes pasado, Nuland, reconoció que en Ucrania hay «instalaciones de investigación biológica» y que a Washington le preocupa mucho que las tropas rusas se hagan con su control.



Según Nuland, EEUU está trabajando con Ucrania para evitar que algunos de estos materiales de investigación caigan en manos de las fuerzas rusas. (Sputnik)