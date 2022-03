Presidente de Colombia visita a Joe Biden con el acercamiento con Venezuela como trasfondo

Bogotá, 9 mar (Sputnik).- El presidente de Colombia, Iván Duque, visita este jueves por primera vez y de manera oficial a su homólogo estadounidense, Joe Biden, en el marco del reciente acercamiento por temas energéticos de Washington a Venezuela, país con el que Bogotá no tiene relaciones.



«El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibe este jueves al presidente de Colombia, Iván Duque, en la Oficina Oval de la Casa Blanca, para su primera reunión bilateral con un mandatario de Sudamérica» desde que asumió el 20 de enero de 2021, informó en un comunicado la Presidencia colombiana.



La reunión tiene como objetivo tratar «asuntos claves de la agenda bilateral, así como también los retos y desafíos de la actual coyuntura global, entre ellos la marcha de la democracia en América Latina y la invasión a Ucrania, que trae efectos desafiantes para la paz, la seguridad y la economía mundial», agrega el texto.



La semana pasada Colombia copatrocinó la resolución contra Rusia en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por las operaciones militares en Ucrania, que ya casi cumplen 15 días.



Petróleo venezolano



En medio de las sanciones anunciadas por Washington contra Moscú a raíz de la crisis en Ucrania, el Gobierno de Biden prohibió las importaciones de petróleo y gas ruso.



En ese marco, una delegación de sus funcionarios viajó a Venezuela el pasado fin de semana para debatir temas energéticos, o una posible sustitución de los hidrocarburos rusos por los venezolanos.



«El propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente energía (y) seguridad energética», reconoció el lunes la portavoz del Gobierno de EEUU, Jen Psaki.



Este encuentro cayó de sorpresa para el Gobierno colombiano, teniendo en cuenta que la administración Duque no sostiene relaciones con la administración del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, luego de que el primero reconociera al político opositor Juan Guaidó como «presidente interino» del país, luego de su autoproclamación en 2019.



Incluso, EEUU apoyó la iniciativa, a la que Bogotá denominó «cerco diplomático», para que decenas de países hicieran lo mismo y aislaran a Maduro.



Previamente y desde 2017, Washington había impuesto sanciones contra la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), que le impedían a Caracas cualquier transacción en el sistema financiero, desde financiamiento hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.



Esta semana, en una entrevista con la emisora Blu Radio, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, afirmó que no conocía previamente del viaje de la delegación de EEUU a Caracas.



«No sé si la conocía el presidente (Duque). Lo importante es escuchar a Estados Unidos porque creo que la geopolítica mundial ha cambiado en los últimos 15 días y eso tiene unos contrapesos que hay que sopesar», afirmó la funcionaria en esa emisora.



Pese al giro en la política de EEUU respecto a Maduro, Colombia insiste en que «la reunión de estos dos líderes tiene como telón de fondo la invasión de Rusia a Ucrania, frente a la cual, Colombia se ratifica como socio firme de Estados Unidos en la promoción de la democracia en nuestra región y el mundo».



Colombia es el único miembro asociado de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) en América Latina. (Sputnik)