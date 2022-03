Rusia no puede dejar sin reacción «rumbo de confrontación» de la OTAN, afirma Cancillería

Moscú, 9 mar (Sputnik).- Rusia nunca amenazó ni amenaza a la OTAN, pero no puede dejar sin respuesta el rumbo de confrontación de la alianza, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.



«Rusia nunca amenazó ni tampoco está amenazando a la alianza, al mismo tiempo no puede dejar sin reacción el curso de confrontación de la OTAN», dijo Zajárova en una rueda de prensa.



La vocera agregó que el incremento de unidades de la Alianza Atlántica en el flanco este, incluida Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Bulgaria, tiene un carácter abiertamente provocativo y evidentemente no favorece al fortalecimiento de la seguridad europea.



«Es obvio que contener a Rusia volvió a ser el objetivo principal del bloque», afirmó, al recordar que en los últimos días la OTAN aumentó su contingente en Europa del Este.



El lunes Hungría publicó un decreto con el que permite el despliegue de tropas de la Alianza Atlántica en su territorio.



A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa, en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.



Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.



El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.



El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el pasado 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania.

Advertencia a la OTAN

Toda actividad armada contra el ejército ruso será inmediatamente reprimida, declaró la portavoz Zajárova.



«Cualquier actividad armada contra los soldados rusos será inmediatamente reprimida», dijo Zajárova durante la rueda de prensa.



También señaló que Moscú no es responsable de la vida de los extranjeros que hayan decidido participar en las hostilidades en Ucrania.

EE.UU. libra de facto una guerra económica contra Rusia

Entre tanto, el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, afirmó este miércoles que Estados Unidos declaró una guerra económica contra Rusia que está librando de facto.

Al ser preguntado sobre «qué oportunidades tiene Rusia para no perder esta guerra», Peskov dijo que Moscú debe «hacer lo que mejor convenga a nuestros intereses».

El vocero admitió que «existen rupturas emocionales en las cadenas de alimentos por un tiempo», señalando que «las medidas que se adoptan tienen por objetivo racionalizarlo, arreglarlo». «Y garantizar el funcionamiento de nuestra economía a un nivel adecuado en las condiciones actuales», agregó.

Peskov dijo también que mientras varias empresas extranjeras deciden suspender sus operaciones en el país, el Gobierno ruso está trabajando en medidas para enfrentar el desempleo.

Tras el inicio de la operación militar de Rusia en Ucrania, numerosos países occidentales impusieron sanciones económicas contra Moscú. Además, varias empresas anunciaron la suspensión de sus actividades en Rusia.

Nuevas sanciones contra Rusia y Bielorrusia

La Unión Europea ha acordado introducir un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y Bielorrusia como respuesta a la operación especial militar lanzada por Moscú en Ucrania.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles que el bloque europeo intensificará sus medidas punitivas contra más ciudadanos rusos y bancos de Bielorrusia.

Según la alta funcionaria, se incluyó a otros 160 parlamentarios y oligarcas rusos en su lista negra, con la prohibición de exportaciones de tecnología marítima a Rusia y se agregaron criptoactivos a las sanciones.

Sanciones contra Rusia

«La reforma introduce nuevas restricciones a la exportación de tecnologías de comunicación por radio y navegación marítima, añade al Registro Marítimo de Navegación de Rusia a la lista de empresas estatales sujetas a limitaciones de financiación e introduce una disposición de intercambio previo de información para las exportaciones de equipos de seguridad marítima», detalla el comunicado de prensa emitido esta jornada.

Sanciones anteriores contra Rusia

Tras el inicio de la operación militar en Ucrania, numerosos países, entre ellos los miembros de la Unión Europea, EE.UU., el Reino Unido y Canadá, anunciaron nuevas sanciones contra las grandes instituciones financieras y empresas de Rusia y contra las élites políticas y financieras del país, así como medidas personales contra el presidente Vladímir Putin y su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, entre otros altos cargos. Además, los países occidentales acordaron desconectar a varios bancos rusos del sistema interbancario SWIFT.

Entre otras medidas, la UE y varios otros países cerraron su espacio aéreo para los vuelos rusos y prohibieron el suministro de aviones y piezas al mercado de la nación eslava.

Asimismo, la Unión Europea (UE) ha confirmado este 2 de marzo la prohibición de la trasmisión del canal de televisión Russia Today (RT) y la emisión de noticias de la agencia Sputnik en los países del bloque. (Sputnik)