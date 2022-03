¿Y dónde está Guaidó?

Caracas, 9 mar (Sputnik).-¿Qué sucedió con Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela con el apoyo de EEUU? Ha quedado a un lado, ahora que Washington negocia directamente con la administración de Nicolás Maduro.



Para el parlamentario venezolano Saúl Ortega, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Washington utilizó al líder opositor y «ya no le sirve».



«A Juan Guaidó ni siquiera lo tomaron en cuenta, esa es la real política, que esa figura de ficción que le ha hecho mucho daño al país en esta coyuntura ya no les sirve. Lo usaron y lo lanzaron al basurero, y tienen que entenderse con el único Gobierno legal de Venezuela», expresó Ortega integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).



Acercamiento con Maduro



El pasado 5 de marzo, Maduro recibió en el palacio presidencial en Caracas a una delegación del Gobierno de Joe Biden, con la cual acordó establecer una agenda de interés común.



Maduro no ofreció detalles sobre los puntos abordados en la reunión, pero la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que los funcionarios estadounidenses viajaron a Caracas para discutir una «variedad de temas que incluyen la seguridad energética».



En 2019, EEUU reconoció al opositor Guaidó, quien en enero de ese año se autoproclamó «presidente encargado», y desconoció a Maduro, reelecto en 2018 para un segundo período entre 2019-2025.



Ese mismo año, Maduro rompió relaciones diplomáticas con EEUU, tras argüir que el Gobierno del presidente de ese entonces, Donald Trump (2017-2021), estaba detrás de la autoproclamación de Guaidó, acto que calificó de intervencionismo.



Luego de la reunión de tres días entre Maduro y la delegación de EEUU, la justicia venezolana dejó en libertad el martes a Gustavo Cárdenas, uno de los seis exdirectivos de la petrolera Citgo detenidos en Caracas desde el 2017, y a Jorge Fernández, cubano-estadounidense aprehendido en febrero de 2021 en el estado Táchira (oeste) por un presunto delito de terrorismo.



Sanciones



En los últimos meses Washington ha venido incrementando sus sanciones contra Venezuela, las cuales según la administración de Maduro son las principales responsables de la crisis económica en su país.



En ese sentido, Ortega consideró que el acercamiento entre los gobiernos de Maduro y Biden puede ser el preámbulo para un levantamiento de las sanciones.



«Estas medidas ilegales, unilaterales, coercitivas nunca debieron existir. Que el Gobierno (de EEUU) haga conciencia de que en este marco no nos vamos a entender y rectifique, no solamente levantando las sanciones que han hecho mucho daño al pueblo de Venezuela, sino también que podamos avanzar en distintas áreas», comentó.



El parlamentario consideró que la administración de Biden también debe regresar a Venezuela los recursos económicos y las empresas del Estado que le fueron arrebatados.



«No son solo las sanciones, es el robo descarado de (la petrolera) Citgo, el problema del diplomático venezolano Alex Saab (extraditado desde Cabo Verde a EEUU), es el problema bancario en el cual se han secuestrado nuestros recursos, no nos permiten vender petróleo porque no tenemos cómo cobrarle. Se han robado mucho dinero por órdenes de Estados Unidos», acotó.



Las acusaciones que realizó el Gobierno van desde el robo de Citgo, la petroquímica colombo-venezolana Monómeros, las 30 toneladas de oro que esta nación sudamericana tiene depositadas en el Banco de Inglaterra y más de 7.000 millones de dólares del Estado que se encuentran en bancos extranjeros, y que fueron bloqueados a través de sanciones.



Analistas señalan que Washington ha debido cambiar su postura hacia Venezuela debido al cerco que económico que impone a Rusia, que limitará su ingreso de productos energéticos. (Sputnik)