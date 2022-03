Cárteles mexicanos lavan con bitcoins $25.000 millones al año, según la ONU

Ciudad de México, 11 mar (Sputnik).- Los cárteles mexicanos del narcotráfico lavan con bitcoins dinero sucio por unos 25.000 millones de dólares al año, indica el informe 2021 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, elaborado junto con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés).



«El uso de bitcoin para blanquear dinero va en aumento, sobre todo entre bandas de narcotraficantes como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, según las autoridades de México y EEUU, y se cree que solamente en México los cárteles mexicanos blanquean unos 25.000 millones de dólares al año», dice el documento presentado este jueves.



Los expertos de la ONU analizaron los flujos financieros ilícitos, sus vínculos con el tráfico de drogas y sus efectos en la sociedad, «al promover los sobornos, la corrupción y la desigualdad».



La investigación indica que para no llamar la atención de los bancos las organizaciones delictivas no superan los 7.500 dólares por operación.



Papel de Internet



El informe detalla el papel que desempeñan Internet y las redes sociales en el consumo y la venta de drogas, sobre todo entre las personas jóvenes.



«Los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como ‘smurfing’ (atomización)», describen los fiscales internacionales .



Esas cuentas las utilizan para hacer compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, para disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo.



Según la agencia antidrogas de EEUU (DEA, en inglés), «tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones».



Las zonas francas, las empresas de juegos y apuestas siguen utilizándose en el blanqueo de capitales ilícitos.



«Los sistemas basados en el comercio actúan como un método paralelo de transferencia de dinero y valor en todo el mundo», alertan los investigadores internacionales.



El mercado negro de cambio y el uso de productos como el oro y los diamantes no están incluidos en muchas de las obligaciones de divulgación de información financiera.



Esas instrumentos de inversión «plantean enormes dificultades para las entidades encargadas de hacer cumplir la ley».



El informe de 2021 sobre la estrategia internacional de fiscalización de narcóticos de EEUU indicó que habían aumentado «la fabricación, el tráfico y el consumo de metanfetamina».



México sigue siendo la principal fuente de heroína y metanfetaminas, territorio para el tránsito de la cocaína procedente de América del Sur, fuente y ruta de trasiego de fentanilo, un derivado del opio más potente que la morfina.



En México existe una ley desde 2018 que obliga a todas las empresas que hacen transacciones con criptomonedas a reportar cualquier movimiento mayor a 2.830 dólares.



Los opioides sintéticos han causado una epidemia en EEUU, donde murieron 100.000 personas entre abril de 2020 y abril de 2021, según autoridades de Salud.



Según la Defensa mexicana, los volúmenes de fentanilo incautado crecieron un 525 por ciento desde que comenzó la actual administración, el 1 de diciembre de 2018.



Los decomisos de fentanilo superan en tres años las tres toneladas, es decir, seis veces más que los 0,5 toneladas decomisadas en el mismo periodo de tres años del Gobierno anterior de Enrique Peña Nieto (2012-2018). (Sputnik)