Facebook e Instagram permitirán mensajes con llamados de violencia contra rusos

Washington, 11 mar (Sputnik).- Meta, empresa matriz de las redes sociales más grandes del mundo, Facebook e Instagram, planea permitir la publicación de llamados a la violencia contra rusos por la operación militar de Moscú en Ucrania, dijo el portavoz de la compañía, Andy Stone, en un comunicado.



«Como resultado de la invasión rusa a Ucrania, hemos permitido temporalmente formas de expresión política que normalmente violarían nuestras reglas, como un discurso violento como ‘muerte a los invasores rusos’. Todavía no permitiremos llamados creíbles a la violencia contra los civiles rusos», informó Stone el jueves a través de Twitter.



Además, el gigante de los medios permitirá publicaciones que llamen a la muerte del presidente ruso, Vladímir Putin, y del mandatario bielorruso, Alexander Lukashenko, en varios países, incluidos Rusia, Ucrania y Polonia, dijo la agencia de noticias Reuters el jueves en un informe, citando correos electrónicos internos de la compañía.



La empresa considerará permisibles los llamados a la violencia contra los soldados rusos, pero no contra los prisioneros de guerra, según el informe.



Meta también permitirá elogiar al grupo neonazi ucraniano Batallón Azov, que normalmente está prohibido.



El 24 de febrero, Rusia lanzó una operación militar en Ucrania en respuesta a los llamados de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú, para protección contra los ataques de las tropas ucranianas.



El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación especial está dirigida únicamente a la infraestructura militar ucraniana y que la población no está en peligro, aunque la ONU ha documentado cientos de muertos y heridos civiles.



En respuesta, las naciones occidentales lanzaron una campaña integral de sanciones contra Rusia, lo que llevó a muchas empresas internacionales a abandonar el mercado del país euroasiático.



Más de 30 empresas internacionales declararon una reducción o suspensión de sus operaciones en el país, incluidos los principales fabricantes de aviones y automóviles, grandes empresas de tecnología y energía. (Sputnik)