Venezuela y Rusia mantienen reunión de alto nivel en Turquía

Caracas, 10 mar (Sputnik).- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, se reunieron este jueves en Turquía en el marco del segundo Foro Diplomático de Antalya.



«En estos momentos en Antalya se celebra la reunión Rusia y Venezuela de alto nivel», dijo el embajador ruso en Caracas, Sergei Mélik-Bagdasárov, en su cuenta de Twitter.



Se trata del primer encuentro entre ambos países desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania, iniciada el 24 de febrero.



En reiteradas ocasiones, el presidente Nicolás Maduro expresó su respaldo a Moscú, y denunció que existe una campaña en su contra.



Maduro también denunció que existe un cerco militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) contra Rusia, y advirtió que la paz de la nación euroasiática es también la paz del mundo.



Además, reiteró que la guerra económica contra Moscú por parte de países de Occidente y Europa también la sufrió Venezuela.



Varios países establecieron sanciones contra Moscú, las cuales van desde la desconexión parcial de Rusia del sistema Swift, el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas locales y la paralización de las reservas internacionales del Banco Central del país eslavo.



Swift (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.



En la madrugada del 24 de febrero el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el lanzamiento de una «operación militar especial» en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk, ya reconocidas por Rusia como estados soberanos, solicitaron ayuda frente a la supuesta agresión por parte de Kiev.



Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es «la desmilitarización y la desnazificación» de Ucrania.



El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación tiene como objetivo la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.



Desde el inicio de la operación, las delegaciones rusa y ucraniana se reunieron tres veces en Bielorrusia y una en Turquía para discutir la posibilidad de poner fin al conflicto.



Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cientos de civiles murieron y fueron heridos en Ucrania desde el 24 de febrero.



Además, cerca de dos millones de ucranianos buscaron refugio en los países vecinos desde que comenzó el conflicto, según la ONU.



Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades, decretó la movilización general e instó a la comunidad internacional a activar «todas las sanciones posibles» contra el líder ruso.



La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra, con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato. (Sputnik)