Alcalde de Zagreb califica de «acto no intencional» la caída de un dron

Belgrado, 11 mar (Sputnik).- La caída de un dron que se detectó la noche del jueves en la capital croata, Zagreb, no fue intencional, declaró el alcalde, Tomislav Tomasevic.



«No hay evidencia de que haya sido un acto intencional», dijo Tomasevic.



El alcalde, además, consideró como milagro la ausencia de víctimas en el incidente y agregó que de momento no hay ninguna información sobre artefactos explosivos en el lugar de caída del vehículo aéreo no tripulado.



El primer ministro de Croacia, Andrej Plenkovic, por su parte, afirmó que aún se desconoce a quién pertenecía el dron, que, según los medios, fue fabricado en la antigua Unión Soviética.



«Celebramos consultas con el ministro del Interior, el ministro de Defensa, el vice primer ministro de Seguridad Nacional, el alcalde de Zagreb y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán (…) No sabemos ahora si pertenecía a la Federación de Rusia o al Ejército ucraniano», indicó



En este contexto señaló que el dron llegó a Croacia desde Rumanía, a través del territorio de Hungría.



Un dron cayó la noche del jueves en Zagreb. El incidente no dejó heridos ni muertos, pero afectó varios vehículos que se encontraban cerca del lugar de la caída.



Según los medios, el dron Tu-141, fabricado en la URSS, llegó a Croacia desde Ucrania. (Sputnik)