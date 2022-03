Boletín de deportes

Estos son los titulares

-Aplazan por Covid-19 choques India-Alemania en hockey (m)

-Ciclista esloveno Pogacar expone primer puesto en prueba italiana

-Comienza la Liga Dominicana de Fútbol 2022

-Atlético recibe al Cádiz con el ojo puesto en Manchester

—

HOCKEY

Nueva Delhi, 11 mar (Prensa Latina) Los partidos de India contra Alemania de la liga profesional de hockey masculino de la Federación Internacional de este deporte (FIH) fueron aplazados hoy por los casos de Covid-19 en el equipo germano.

Los encuentros estaban programados para jugarse mañana sábado y el domingo en la ciudad de Bhubaneswar, capital del estado indio de Odisha.

—

CICLISMO

Fermo, Italia, 11 mar (Prensa Latina) El esloveno Tadej Pogacar expone hoy su primer puesto en la clasificación general de la prueba ciclista Tirreno-Adriático, cuando se dispute la quinta etapa entre la localidad de Sefro y esta ciudad, sobre 155 kilómetros.

Pogacar, del equipo UAE Emirates y bicampeón del Tour de Francia, conquistó el jueves el cuarto segmento, corrido entre la Cascata delle Marmore y Bellante, a una distancia de 202 kilómetros.

—

BÉISBOL

Santo Domingo, 11 mar (Prensa Latina) La Liga Dominicana de Fútbol 2022 (LDF) comienza hoy cuando se enfrenten en los terrenos de Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de Santiago, provincia homónima, los equipos Cibao FC y Moca FC.

Los del Cibao aspiran a retener la corona obtenida el pasado año y los de Moca llegan con el deseo de levantar la copa, y para eso ambos conjuntos armaron sus escuderías.

—

FÚTBOL

Madrid, 11 mar (Prensa Latina) El Atlético de Madrid abre hoy la vigesimoctava jornada de la Liga española de fútbol frente al Cádiz, con la mirada puesta en el partido del martes en la casa del Manchester United por la Champions.

El actual campeón del certamen español llega al encuentro en la cuarta plaza de la tabla de posiciones luego de enlazar tres victorias, como no sucedía desde la temporada pasada.

Xavi: «Sensación mala, no hemos hecho los deberes»

Barcelona, 11 Mar. (EUROPA PRESS) – El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, reconoció que no hicieron lo que tocaba ante el Galatasaray, en el empate (0-0) en el duelo de ida de los octavos de final de la Liga Europa en el Camp Nou, y reiteró que el partido «espeso» que hicieron les costó una victoria que cree, no obstante, que merecieron.

«La desventaja es no haber ganado, no hemos hecho los deberes. Sensación mala porque no es un buen resultado jugando en casa. Hemos estado espesos en la primera parte, en la segunda hemos estado un poco mejor. Pero cuando bajas la intensidad, se iguala todo», reconoció en rueda de prensa.

Xavi reconoció que se sorprendieron del nivel defensivo de un Galatasaray que, en la Liga de Turquía, venía siendo un coladero. «Ellos han estado muy bien defensivamente, muy solidarios. Han estado muy intensos, agresivos, no es lo que habíamos analizado de ellos. Y destacar el partido de Iñaki, estuvo muy bien. Por lo menos una de Memphis merecía ser gol, y tuvimos más», lamentó.

«Hemos estado más espesos, no hemos atacado del todo bien. Lo justo era un 1-0 como mínimo. Es otro combate nulo, hemos hecho méritos y hemos dominado mucho, hemos generado ocasiones claras para un 1-0. hay días que no estás tan lúcido, pero puede pasar. Estoy contrariado por el resultado, nos tendremos que jugar el pase allí pero ya nos pasó contra el Nápoles», rememoró.

El técnico también reconoció que se llegó a este partido con un posible exceso de euforio, sobre todo en el entorno. «El resultado no es bueno, es injusto, pero hay que seguir. Ha habido demasiado euforia y ahora no puede haber debacle. Puede servir como toque de atención. No es el resultado que esperábamos, esperábamos ganar», reiteró.

«Han hecho buen partido, en especial Iñaki que ha hecho un partidazo. Todo puede pasar, es una eliminatoria abierta y hay que jugárselo todo en Turquía. Es la realidad que tenemos. Pero no hay nada perdido», comentó sobre cómo queda la eliminatoria.

En cuanto a la falta de gol, recordó que es difícil mantener «la brillantez» de los últimos cuatro partidos. «Hemos estado algo más espesos. Pero esto es un proceso, hay que seguir aprendiendo. Y no hay nada perdido, simplemente que nos lo jugaremos allí. Hemos estados espesos, pero aún así éramos merecedores de algo más», reiteró.

Sobre la vuelta, detalló que será «muy difícil por el ambiente». «Plantearán un partido similar, nos dificultarán igual o más por jugar en su campo híper motivados. Domènec nos conoce bien. Es una pena no llevarnos una victoria, aunque fuera por la mínima», concluyó el técnico blaugrana.