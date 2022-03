Borrell califica de error la promesa de aceptar a Ucrania en la OTAN

Bruselas, 11 mar (Sputnik).- El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, declaró que Occidente cometió una serie de errores en las relaciones con Rusia, incluida la promesa de aceptar a Ucrania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



«Hay momentos que podríamos haberlo hecho mejor, hay cosas que ofrecimos y luego no pudimos realizar como la promesa de que Ucrania y Georgia serían parte de la OTAN (…) Creo que es un error hacer promesas que no puedes cumplir», dijo Borrell en una entrevista con la cadena de televisión TF1.



El diplomático admitió que con estos errores, Occidente perdió la oportunidad de acercarse a Moscú.



Aparte de Estonia, Letonia y Lituania, que se unieron a la OTAN en 2004, dos naciones más de la extinta URSS –Georgia y Ucrania– proclamaron la intención de adherirse a la Alianza. Durante la cumbre de Bucarest, en 2008, la OTAN saludó sus planes y anunció un período de compromiso intensivo con ambos países para que puedan formalizar el ingreso en una fecha aún sin determinar.



Ucrania renunció en 2014 a su estatus de Estado no alineado. En junio de 2016 el país proclamó el ingreso en la OTAN como un objetivo de su política exterior. En 2019 el Parlamento ucraniano aprobó enmiendas constitucionales que consagran el propósito de incorporarse a la Unión Europea y la Alianza Atlántica.



En junio de 2020, Ucrania se convirtió en el sexto Estado que posee el estatus de socio de la OTAN con posibilidades ampliadas.



A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para Estados Unidos y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.



Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.



El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.



El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas, por lo que podría negarse a admitir a Ucrania. (Sputnik)