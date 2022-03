Colombia se toma primera radiografía de cara a presidenciales

Bogotá, 12 mar (Sputnik).- Este domingo, en forma paralela a las elecciones legislativas, las tres coaliciones políticas más importantes de este país también elegirán a sus respectivos candidatos únicos de cara a las presidenciales del 29 de mayo.



«Casi que se convierten en la verdadera primera vuelta, de una elección que tendría tres vueltas, por decirlo así», dijo en entrevista con la Agencia Sputnik la analista Patricia Muñoz Yi, docente de Ciencia Política de la Universidad Javeriana (privada, con sede en Bogotá).



La primera vuelta para elegir al próximo jefe de Estado colombiano se celebrará en mayo. Si ningún aspirante consigue la mitad más uno de los votos válidos, el balotaje tendría lugar el 19 de junio.



De la consulta de este domingo, paralela a las legislativas saldrán los aspirantes de las coaliciones Equipo por Colombia (derecha), Centro Esperanza (centro), y Pacto Histórico (izquierda).



Por la primera, compiten el candidato del Partido Conservador, David Barguil; el del Partido de la U, Enrique Peñalosa; el independiente (inscrito por firmas) Alejandro Char; el también independiente Federico Gutiérrez; y la del partido Mira (evangélico), Aydée Lizarazo.



Por la segunda, están los aspirantes de la Alianza Social Independiente, Sergio Fajardo; el independiente Alejandro Gaviria; el del Partido Dignidad, Jorge Robledo; el del Partido Verde, Carlos Amaya; y el del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán.



Por la tercera, figuran el candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro; la del Polo Democrático Alternativo, Francia Márquez; el del Partido Verde, Camilo Romero; la del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), Arelis Uriana; y el de Alianza Democrática Amplia (ADA), Alfredo Saade.



«Estas consultas son muy importantes porque no solo van a permitir a un candidato ganar, sino medirse en términos de respaldo electoral», agregó la analista.



Las primarias reducirán ostensiblemente el número de participantes para la carrera presidencial y por ello, marcarán la recta final de la campaña, en la que Petro, opositor de izquierda, lidera todas las encuestas.



MÁS PARTICIPACIÓN



La realización de estas tres consultas el mismo día de las elecciones legislativas estimulará igualmente la participación para escoger el nuevo Congreso de Colombia.



«Se hace mucho más visible el partido que tiene no sólo sus listas a Congreso sino un candidato del partido participando en las coaliciones», afirmó la analista.



Ni Equipo por Colombia ni Centro Esperanza tienen una lista unificada para el legislativo.



Entre tanto, el Pacto Histórico, que espera capitalizar la impopularidad del Gobierno de Iván Duque (del 73 por ciento de desaprobación, según el último sondeo de Invamer), cuenta con su propio listado.



«Hay un efecto importante (de las primarias en el mismo día de las legislativas), que puede verse reflejado en el éxito que tengan las listas en la conformación de bancadas al Congreso y al candidato de la coalición de manera particular», insistió Muñoz Yi.



Esto, en un país donde la abstención suele reinar en los comicios que tienen lugar cada cuatro años, y donde el voto no es obligatorio.



«Para 2018, el dato de abstención al Senado fue del 51 por ciento (de la población autorizada para votar: los mayores de 18 años)», recalcó la politóloga.



No obstante, los niveles «podrían reducirse en el próximo proceso electoral», aseveró.



Esto, si las primarias logran movilizar más votantes que en las legislativas normales, por un lado, y si el descontento social que llevó a miles de manifestantes a las calles el año pasado, se refleja en abstención o participación.



«Hay desconfianza en los congresistas, los actores políticos, los niveles de eficacia y eficiencia de las instituciones públicas», recordó Muñoz Yi.



Por el momento, será la primera vez en que tres coaliciones, de todos los espectros políticos en Colombia, definirán a sus representantes para las presidenciales el mismo día de la composición del legislativo bicameral. (Sputnik).