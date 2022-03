Declaración de México a europeos fue contra resolución calumniosa

México, 11 mar (Prensa Latina) El gobierno de México fijó una postura ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo que esos legisladores votaron por consigna, aclaró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en rueda de prensa desde el estado de Chiapas.

A una pregunta sobre el fuerte comunicado a esos legisladores, quienes culparon al gobierno de México del asesinato de cinco periodistas este año, el mandatario respondió: antes se pensaba que solamente en nuestro país había legisladores que votaban por consigna, pero ahora vemos como en Europa es igual.

Lo menos que podemos decir, continuó, es que fueron sorprendidos los legisladores europeos porque es completamente falso lo que sostienen, y por eso hubo un pronunciamiento de este tipo para que tengan una idea de nuestra realidad y de cómo pensamos.

Lamentablemente, señaló, todo esto es resultado de la violencia que heredamos del período neoliberal y de gobiernos aliados a la delincuencia organizada, pues por ellos hay homicidios en México, pero ya estamos en una tendencia a la baja porque trabajamos en ese sentido.

Explicó que México aplica dos estrategias: atender las causas al pueblo, a los jóvenes, y los programas de bienestar que ayudan mucho.

Lo segundo, que no se asocie la delincuencia organizada con el gobierno y la sociedad como antes en el caso del gobierno del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), cuyo secretario de Seguridad Genaro García Luna está en una cárcel de Estados Unidos por narcotráfico y vínculos con el crimen organizado.

Y así sucedía en todos los casos, pero ya no hay ese contubernio, por eso avanzamos y hay una baja de todos los delitos. En Chiapas hubo este mes 28 homicidios, un estados con seis millones de habitantes donde se registraban muchos asesinatos, indicó el mandatario.

En el caso de los periodistas son cinco en lo que va de año, y aunque nos genera lógica tristeza, es una pequeña cantidad en relación con los cinco mil mexicanos asesinados en estos dos meses y medio, y en todos los casos hay detenidos, 17 presos en total, señaló.

Pero lo más importante, (esas muertes) no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya no se violan los derechos humanos, y menos los relacionados con la información, acotó. Estos legisladores europeos, muy conservadores y con mentalidad colonialista, aprueban una solución condenando al gobierno de México como si fuera como los de antes, cuando los gobernantes no tenían autoridad moral y se quedaban callados, no los denunciaban.

Pero ya aquí no hay mandantes así, y no podemos admitir que nadie nos falte el respeto, pues las autoridades mexicanas son legalmente constituidas y no se toleran vinculaciones con el crimen organizado, puntualizó.

Por eso la respuesta al Parlamento Europeo no tardó mucho, se dio en la noche para que la gente lo supiera, concluyó.

López Obrador leyó el texto en medio de la conferencia por si la gran prensa contraria a su gobierno no la había divulgado.