El pueblo mapuche tiene derecho a existir, dice el presidente Boric

Santiago, 12 mar (Sputnik).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció el viernes que su Gobierno se enfocará en reforzar el diálogo con el pueblo mapuche para resolver el histórico conflicto territorial en La Araucanía (sur), y subrayó que la violencia no es la solución.



«Lo que sucede en La Araucanía es un conflicto entre el Estado chileno y un pueblo que tiene derecho a existir, y la solución no es ni será la violencia», dijo en su primer discurso presidencial, desde el balcón del Palacio de La Moneda (sede del Gobierno).



El presidente aseguró que durante su mandato trabajará «incansablemente por reconstruir las confianzas después de tantas décadas de abuso y despojo».



«El reconocimiento a existir de un pueblo, con todo lo que eso implica, será nuestro objetivo», señaló.



Asimismo, dijo que la forma de alcanzar una solución será a través «del camino del diálogo, de la paz, del derecho y de la empatía con todas las víctimas y cultivando la reciprocidad».



Durante décadas se han registrado ataques incendiarios y atentados contra maquinaria forestal en las regiones de La Araucanía y el Biobío, hechos que algunos vinculan con las históricas reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche, pero eso no ha sido probado por la justicia.



Luego de intentos de diálogo del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022) con los líderes mapuche, en noviembre de 2018 el Gobierno envió un contingente policial armado con material de guerra que entró a las comunidades y asesinó a Camilo Catrillanca, un joven mapuche.



Ese hecho generó una disolución de casi todo lo avanzado y también fue uno de los gatillantes del estallido social de 2019. (Sputnik)