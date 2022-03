Europa y los Estados Unidos multiplican las sanciones contra Rusia (Boletín de Noticias)

– La CE promete presentar en mayo un plan de romper la dependencia de los combustibles rusos

La CE promete presentar en mayo un plan de romper la dependencia de los combustibles rusos

Bruselas, 11 mar (Sputnik).- La Comisión Europea (CE) establecerá en el próximo mayo un plan de medidas para abandonar la dependencia de Europa de los combustibles rusos para el año 2027, declaró la presidenta de la institución, Ursula von der Leyen.

«A mediados de mayo, presentaremos una propuesta sobre cómo abandonar nuestra dependencia del gas, el petróleo y el carbón rusos para 2027», dijo Von der Leyen en una rueda de prensa.

Según la funcionaria, en 2022 la UE prevé reducir el consumo de gas ruso en dos tercios, lo que no implica una prohibición total de sus importaciones.

Para finales de este marzo, continuó, la CE presentará «las opciones para limitar el impacto del aumento de los precios del gas en los precios de la electricidad».

Además, la comisión planea proporcionar posibles soluciones al problema de seguridad alimentaria mundial, agregó.

Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero pasado y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.

El presidente estadounidense Joe Biden firmó el martes una orden ejecutiva que impone sanciones al sector energético de Rusia, en respuesta a su operación militar en Ucrania.

La orden prohíbe la importación a EEUU de petróleo crudo ruso y determinados productos petrolíferos, gas natural licuado y carbón.

El Reino Unido, por su parte, afirmó que dejará de importar petróleo y productos petrolíferos de Rusia para finales de 2022. (Sputnik)

Biden y Zelenski discuten nuevas sanciones a Rusia y asistencia creciente a Kiev

Washington, 11 mar (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, y Vladimir Zelenski de Ucrania discutieron nuevas sanciones occidentales contra Rusia y la creciente ayuda económica y de seguridad a Kiev en una llamada telefónica, informó este viernes la Casa Blanca.



«El presidente Biden destacó cómo Estados Unidos continúa aumentando la asistencia económica, humanitaria y de seguridad a Ucrania. También actualizó al presidente Zelenski sobre las acciones que Estados Unidos está tomando hoy en coordinación con el G7 (Grupo de los 7) y la UE (Unión Europea) para aumentar aún más los costos para Rusia», dijo la Casa Blanca.



El G7 está integrado por: Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.



Estados Unidos, junto con sus socios del G7, se asegurará de que Rusia no pueda obtener financiación de instituciones financieras globales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, en represalia por su actual operación militar en Ucrania, informó este viernes la Casa Blanca en un comunicado.



El presidente estadounidense informó también que Washington, junto con sus aliados europeos trabajan para negar el estatus de «nación más favorecida» a Rusia, lo que significará mayores aranceles y barreras en las relaciones comerciales con Moscú.



Varios países de occidente han impuesto sanciones a Rusia desde que Moscú lanzó la operación militar en Ucrania. (Sputnik)

Rusia entrega 1.671 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania



Moscú, 11 mar (Sputnik).- Rusia envió 1.671 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania, informó este viernes el jefe del Centro Nacional de Gestión de Defensa ruso, Mijaíl Mizíntsev.



«Ya se han recogido más de 16.500 toneladas de artículos de primera necesidad, incluidos alimentos y medicamentos. Ya se han entregado 1.671 toneladas de carga humanitaria a Ucrania», dijo Mizíntsev en una reunión informativa este viernes.



Señaló que se han llevado a cabo 212 operaciones humanitarias, incluidas 26 en la región de Chernihiv en el último día, así como en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, donde se entregaron 250 toneladas de artículos de primera necesidad, incluyendo medicinas y alimentos. (Sputnik)



Resaltó que el Ejército ruso lleva a cabo al día de hoy 23 operaciones humanitarias en las regiones de Járkov, Zaporizhzhia, Kiev y Chernihiv, durante las cuales se transfieren a la población 284 toneladas de artículos de primera necesidad, incluido alimentos.

La UE anuncia que aprobará el sábado el cuarto paquete de sanciones antirrusas



Bruselas, 11 mar (Sputnik).- El nuevo cuarto paquete de sanciones en contra de Rusia será aprobado el sábado, indica una declaración escrita emitida este viernes por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.



«Mañana aprobaremos el cuarto paquete de medidas, que persigue un mayor aislamiento de Rusia», destaca el documento.



Von der Leyen indicó además que la UE trabajará para suspender a Rusia como miembro del FMI y el Banco Mundial, así como para vetar la importación de mercancías clave en el sector siderúrgico ruso. (Sputnik)

EEUU y G7 se asegurarán de que Rusia no pueda obtener financiación del FMI y Banco Mundial



Washington, 11 mar (Sputnik).- EEUU, junto con sus socios del Grupo de los Siete (G7), se asegurará de que Rusia no pueda obtener financiación de instituciones financieras globales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial, en represalia por su actual operación militar en Ucrania, informó este viernes la Casa Blanca en un comunicado.



«Los líderes del G7 acordarán garantizar que Rusia no pueda obtener financiación de las principales instituciones financieras multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Rusia no puede violar groseramente el derecho internacional y esperar beneficiarse de formar parte del orden económico internacional», dice el texto.



El presidente estadounidense, Jose Biden, informó también que Washington, junto con sus aliados europeos, trabaja para negar el estatus de «nación más favorecida» a Rusia, lo que significará mayores aranceles y barreras en las relaciones comerciales con Moscú.



La revocación del estatus de relaciones comerciales normales permanentes dificultará a Rusia hacer negocios con EEUU, y hacerlo conjuntamente con los aliados europeos será otro golpe demoledor para la economía rusa, añadió el mandatario.



Poco después, la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, anunció que la próxima semana los diputados votarán la revocación de las relaciones comerciales normales permanentes con Rusia.



El mandatario estadounidense firmó además un decreto que otorgará autoridad legal para prohibir cualquier inversión futura en cualquier sector de la economía rusa.



Numerosos países activaron en las últimas semanas varias baterías de sanciones individuales y sectoriales contra Rusia que buscan infligirle a su economía el mayor daño posible en respuesta a la operación militar especial de Moscú en Ucrania.



El 24 de febrero, Rusia inició una operación especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.



EEUU y sus aliados europeos despojarán a Rusia de su estatus comercial favorable



Washington, 11 mar (Sputnik).- EEUU, junto con sus aliados europeos, trabaja para negar el estatus de «nación más favorecida» a Rusia, lo que significará mayores aranceles y barreras en las relaciones comerciales con Moscú, informó este viernes el presidente del país norteamericano, Joe Biden.



«Cada uno de nuestros países va a tomar medidas para negar el estatus de nación más favorecida a Rusia, y la designación del estatus de nación más favorecida significa que dos países han acordado comercializar entre sí en los mejores términos posibles, con aranceles bajos, pocas barreras comerciales y las mayores importaciones posibles permitidas en EEUU», dijo el mandatario en sus declaraciones sobre las nuevas sanciones contra Rusia.



La revocación del estatus de relaciones comerciales normales permanentes dificultará a Rusia hacer negocios con EEUU, y hacerlo conjuntamente con los aliados europeos será otro golpe demoledor para la economía rusa, añadió el mandatario.



Poco después, la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, anunció que la próxima semana los diputados votarán la revocación de las relaciones comerciales normales permanentes con Rusia.



La Casa Blanca informó este viernes en un comunicado que EEUU, junto con sus socios del Grupo de los Siete (G7), se asegurará de que Rusia no pueda obtener financiación de instituciones financieras globales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.

Congreso de EEUU vota la próxima semana revocar relaciones comerciales normales con Rusia



Washington, 11 mar (Sputnik).- La Cámara de Representantes de EEUU votará la próxima semana sobre la revocación de las relaciones comerciales normales permanentes con Rusia en represalia por su operación militar en Ucrania, anunció este viernes la presidenta del órgano, Nancy Pelosi.



Anteriormente, el presidente Joe Biden anunció que EEUU, junto con sus aliados del G7 y la Unión Europea, despojará a Rusia de su estatus comercial de «nación más favorecida».



«Cuando la Cámara de Representantes regrese la próxima semana, abordaremos la legislación para formalizar esta revocación, y esperamos que reciba un voto fuerte y bipartidista», dijo Pelosi en un comunicado.



Biden dijo que esa revocación dificultará a Rusia hacer negocios con EEUU, y hacerlo conjuntamente con los aliados europeos «será otro golpe demoledor para la economía rusa».



Los líderes de la UE acuerdan elevar el gasto en Defensa ante la amenaza rusa

Versalles (Francia), 11 Mar. (EUROPA PRESS, Víctor Tuda) – Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han acordado este viernes elevar «sustancialmente» el gasto militar para hacer frente a la nueva realidad de seguridad que supone la invasión rusa de Ucrania.