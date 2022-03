Funcionarios y entidades rusas se van de las redes sociales de Meta

Moscú, 11 mar (Sputnik).- Varios funcionarios y organizaciones de Rusia decidieron abandonar sus cuentas de las redes sociales de Meta Platforms Inc., que es la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, después de que esta decidió permitir temporalmente discursos violentos dirigidos a los militares rusos y el presidente del país, Vladímir Putin.



Así, entre los que ya se han ido de Facebook o Instagram –o de ambas redes sociales– figuran el director general de la corporación espacial rusa Roscosmos, Dmitri Rogozin; el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin; la defensora del pueblo de Rusia, Tatiana Moskalkova; la presidenta del Consejo de la Federación (Senado) de Rusia, Valentina Matvienko; y el gobernador de la región capitalina de Rusia, Andréi Vorobióv, así como varios otros gobernadores de regiones rusas.



En cuanto a los organismos rusos, la misma decisión la tomaron el Consejo de Derechos Humanos de Rusia; la empresa Gazprom Media, propietaria de la estación de radio Ejo Moskvi (Eco de Moscú); el partido Rusia Unida; la red de transporte público de Moscú y otros.



Este viernes, el regulador ruso de los medios de comunicación, Roskomnadzor, declaró que restringirá el acceso a Instagram debido a las recientes acciones de Meta Platforms Inc.



El jueves, el portavoz de Meta Platforms Inc., Andy Stone, comunicó que la empresa planea permitir la publicación de llamados a la violencia contra rusos por la operación militar de Moscú en Ucrania.



Aclaró que la compañía permitirá temporalmente formas de expresión política y discursos violentos, como ‘muerte a los invasores rusos’, que normalmente violarían sus reglas, pero no tolerará llamados a la violencia contra los civiles rusos.



La agencia de noticias Reuters comunicó el jueves, citando correos electrónicos internos de Meta, que el gigante de los medios permitirá también publicaciones que llamen a la muerte del presidente ruso, Vladímir Putin, y del mandatario bielorruso, Alexandr Lukashenko, en varios países, incluidos Rusia, Ucrania y Polonia. (Sputnik)