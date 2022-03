Pentágono no espera que secretario de Defensa de EEUU y su par ruso hablen pronto

Washington, 11 mar (Sputnik).- El secretario de Defensa de EEUU, Lloyd Austin, y su par ruso, Serguéi Shoigú, no han conversado recientemente y no se espera que hablen en un futuro cercano, declaró este viernes el portavoz del Pentágono, John Kirby.



«No tengo ninguna conversación entre el secretario Austin y el ministro Shoigú para informar y no tengo ninguna expectativa de que eso vaya a cambiar pronto», dijo el vocero.



Kirby informó que Austin viajará a Eslovaquia la próxima semana para reunirse con altos mandos militares y civiles y reiterar el compromiso de EEUU con la zona este de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).



El 24 de febrero, Rusia inició una operación especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.

EEUU sanciona a la esposa e hijos adultos del portavoz del Kremlin

Washington.- EEUU sancionó a la esposa y a los hijos adultos del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, informó este viernes el Departamento de Estado.

«También estamos designando a 12 miembros de la Duma rusa, que lideraron el esfuerzo para reconocer las llamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, así como a la esposa y los hijos adultos del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov», dijo el portavoz Ned Price en una rueda de prensa.

Más temprano EEUU anunció que pondrá fin a la exportación de artículos de lujo a individuos en Rusia en respuesta a la operación militar en curso del país en Ucrania, que firmó un decreto que otorgará autoridad legal para prohibir cualquier inversión futura en cualquier sector de la economía rusa, anunció que aplicará sanciones adicionales a funcionarios del Gobierno ruso y ejecutivos bancarios por su conexión con la operación militar en Ucrania y que, junto con sus socios del Grupo de los Siete (G7), se asegurará de que Moscú no pueda obtener financiación de instituciones financieras globales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.

Numerosos países activaron en las últimas semanas varias baterías de sanciones individuales y sectoriales contra Rusia que buscan infligirle a su economía el mayor daño posible en respuesta a la operación militar especial de Moscú en Ucrania.