Resolución europea por asesinatos de periodistas en México es calumniosa, dice presidente

Ciudad de México, 11 mar (Sputnik).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó como calumniosa la resolución del Parlamento Europeo que considera a México como el país más peligroso para la prensa, fuera de zonas de guerra, donde la impunidad es casi total en los 47 asesinatos registrados desde las elecciones presidenciales de julio de 2018.



«Se fijó una postura por parte del Gobierno de México ante una resolución calumniosa del Parlamento Europeo (…). No es cierto lo que sostiene, es completamente falso, y por eso hubo un pronunciamiento, para que tengan una idea los legisladores de Europa, lamentablemente, de la violencia que heredamos del período neoliberal de los gobiernos que se aliaban a la delincuencia organizada», dijo el jefe de Estado en conferencia de prensa aludiendo a una respuesta de la Presidencia emitida cerca de la medianoche del jueves.



El texto parlamentario aprobado el jueves por 607 votos a favor, 73 abstenciones y dos en contra señala que «México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra».



López Obrador cuestionó que los legisladores votaran «sin leer, sin informarse, por consigna».

El mandatario agregó que a pesar de que siguen ocurriendo homicidios en todo el país, hay «una tendencia a la baja» porque trabajan todos los días con ese propósito.



«Lo primero es atender al pueblo, las causas, atender a los jóvenes los programas del bienestar, eso ayuda mucho, dijo al exponer dos estrategias de su administración.



La segunda es «no permitir que no se asocie la delincuencia organizada con la autoridad, que no haya autoridad como era antes», agregó.



Ademas, informó que las autoridades ya lograron detener a 17 personas por cinco homicidios de periodistas en este año, de los siete señalados por parlamentarios europeos.



«Son malas las comparaciones, pero para tener una idea, en dos meses y medio han perdido la vida cerca de 5.000 mexicanos asesinados, de esos cinco son periodistas, que no tienen que ver con actos represivos del Estado, que ya no viola los derechos humanos como era antes», subrayó.



López Obrador afirmó que antes México tenía gobernantes sin autoridad moral y se quedaban callados, pero que su administración no puede aceptar que le falten el respeto a sus autoridades.



La resolución fue aprobada por » legisladores europeos, muy conservadores, con mentalidad colonialista», puntualizó.



El texto de los eurodiputados expresa preocupación «por las duras críticas desde el Gobierno a los periodistas», y señala que «alrededor del 95 por ciento de los asesinatos de periodistas permanecen impunes».



Ante ese clima de violencia, los legisladores europeos piden a las autoridades mexicanas que garanticen la protección y un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos. (Sputnik)