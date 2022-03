Zelenski decepcionado por las decisiones de la UE respecto a Ucrania

Moscú, 11 mar (Sputnik).- Vladímir Zelenski dijo estar decepcionado por la falta de acuerdo entre los líderes de la Unión Europea respecto a la posible adhesión de Ucrania al bloque comunitario.



«Eso no es lo que estamos esperando», declaró Zelenski en un mensaje de vídeo.



Aunque entre los líderes de la UE no hay unanimidad respecto al ingreso de Ucrania, continuó, al menos 60 por ciento de la población de los diversos países europeos están a favor de dar este paso.



«La UE debe hacer más. Debe hacer más por nosotros, por Ucrania y por sí misma», concluyó.



Más temprano este viernes, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, afirmó que en el primer día de la cumbre de en Versalles no se logró convenir en conceder a Ucrania el estatus de candidato a la UE.



El pasado 28 febrero Zelenski firmó una solicitud de ingreso de Ucrania a la Unión Europea. Al día siguiente, el Parlamento Europeo apoyó una resolución para otorgar a Ucrania el estatus de país candidato. Anteriormente, el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, indicó que la petición de Kiev se consideraría «en un futuro próximo».



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció el pasado 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.