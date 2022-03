Varios cohetes caen cerca de un consulado de EE.UU. en el norte de Irak (VIDEO)

Bagdad, 13 Mar (Sputnik).- Varios cohetes impactaron en las primeras horas de este domingo el área del Consulado estadounidense en la capital de Kurdistán iraquí, Erbil.

Aunque se desconoce el número de proyectiles, el periodista del canal local Kurdistan24, Barzan Sadiq, estima su número en «una docena». Por su parte, su colega Sardar Sattar asegura que fueron 14 las detonaciones.

RUMINT that Fateh-110 ballistic missiles were utilized to hit U.S. targets in Erbil, Iraq. Footage is circulating of missiles reportedly over Iran. pic.twitter.com/PIHX1qukJH

— Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) March 12, 2022