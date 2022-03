Zelenski informa de la muerte de unos 1.300 militares ucranianos

Moscú, 12 mar (Sputnik).- Unos 1.300 militares ucranianos murieron desde que comenzó la operación militar especial de Rusia en Ucrania el pasado 24 de febrero, según Vladímir Zelenski.



«Unos 1.300 nuestros militares murieron», dijo Zelenski en una rueda de prensa con los periodistas extranjeros.



El dirigente ucraniano destacó que en las circunstancias actuales preservar la nación sería una «victoria» para Ucrania, que «depende del diálogo».



En este contexto propuso documentar con los países vecinos que los ucranianos no ya quieren «combatir» y que necesitan «todas las garantías de seguridad» para su país.



«Nuestros diplomáticos están trabajando y discutiendo algunos detalles de la agenda que puedan surgir entre nosotros y Rusia. Me gustaría que el proceso de paz comience en la práctica y no se quede solo en palabras», enfatizó.



Además, Zelenski informó haber propuesto al primer ministro de Israel, Naftali Bennett, organizar negociaciones entre Ucrania y Rusia en el territorio israelí.



El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al «genocidio» por parte de Kiev.