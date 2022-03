Comienza cierre de urnas en elecciones legislativas y primarias de Colombia

Bogotá, 13 mar (Sputnik).- Las urnas de las elecciones legislativas y primarias de Colombia comenzaron a cerrar a las 16.00 hora local (21.00 GMT) de este domingo, concluyendo una jornada en la que hubo algunas denuncias de irregularidades y aislados incidentes de violencia.



Las 112.000 mesas de votación, distribuidas en todo el territorio, habían iniciado sus actividades a las 8.00 hora local (13.00 GMT).



Al menos 39 millones de ciudadanos, de los cerca de 50 que habitan el país, fueron convocados a elegir a sus 295 congresistas (108 senadores y 187 miembros de la Cámara de Representantes) y a los candidatos de las tres principales coaliciones políticas de izquierda, centro y derecha para las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

Ciberataques y denuncias de irregularidades



Las elecciones legislativas y primarias de Colombia han transcurrido este domingo entre ataques cibernéticos contra órganos electorales, como la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral, y denuncias de irregularidades de distinta índole.



«Desde la madrugada de ayer se estaban presentando unos crecimientos demasiado extensos para consulta de las plataformas de la Registraduría, y esta mañana, hacia las 7:45 de la mañana (10.45 GMT), recibimos un uso de las aplicaciones (para consultar los puestos de votación) totalmente fuera de lo normal», dijo en rueda de prensa Alexander Vega, registrador de Colombia.



El funcionario indicó que el servicio de la aplicación «Infovotantes», así como la web de la entidad, están restablecidos y agregó que la página del Consejo Nacional Electoral, encargado de la inspección y vigilancia de los comicios, también fue atacada.



Por otro lado, Diego Molano, ministro de Defensa, informó en la misma rueda de prensa que «han sucedido dos novedades de orden público: una, en el municipio de La Macarena (departamento de Meta, centro), y otra, en San Vicente del Caguán (departamento de Caquetá, suroeste)».



En el primer hecho, «se activaron unos artefactos explosivos, (…) dejando, desafortunadamente, a un soldado de nuestro Ejército Nacional (Silvio Echeverría) asesinado», agregó Molano, quien detalló que otro uniformado más, Emerson Llanos, resultó herido.



En el segundo, también en un suceso similar, «desafortunadamente resultó asesinado el sargento segundo Henry Andrés Rodríguez Cortés», añadió.



Por otro lado, la independiente Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia, advirtió que, por orden público, los ciudadanos de La Macarena no habían salido a votar; dos puestos de votación en los departamentos de Amazonas (sur) y Arauca (noreste, fronterizo con Venezuela), tuvieron que ser trasladados; y se presentó quema de material electoral en el municipio de Guachaca, departamento de Magdalena (norte).



Además de estos sucesos relacionados con la seguridad, ese organismo reportó «irregularidades que afectan el voto libre», como la «compra de votos a través de entrega directa de dinero en efectivo y movilización de personas votantes hacia los puestos de votación», según Camilo Mancera, vocero de la MOE, en rueda de prensa.



Llamados a votar



Las principales figuras políticas, con cargos en ejercicio, y en la contienda, votaron en la mañana del domingo e hicieron un llamado a acudir masivamente a las urnas, en un país donde el voto es voluntario y tradicionalmente, la abstención supera el 50 por ciento de los ciudadanos habilitados.



El presidente Iván Duque, representante de la derecha colombiana, sufragó en la central Plaza de Bolívar de Bogotá, e insistió en salir «masivamente a elegir al Congreso de la República y a participar en las consultas para la elección de candidatos presidenciales en las distintas coaliciones».



Su opositor político, el senador Gustavo Petro, afirmó que «llegó la hora de cambiar a Colombia», tras votar en la localidad de Puente Aranda, sur de Bogotá.



Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, quien compite por la candidatura presidencial de centro, insistió desde esa ciudad en votar «contra la corrupción» y el abstencionismo, dado que «una persona que no participa, termina indirectamente apoyando a los corruptos, porque les queda más fácil comprar los votos y ganar».



Confusión



Por otro lado, la Agencia Sputnik constató la confusión de algunos electores por los tarjetones.



«Faltó pedagogía, estuvieron mal esos tarjetones. Estaban bien los del Senado y Cámara, pero no había fotos y uno no se acuerda o no sabe por quién está votando, y hay un montón de números», dijo a esta agencia Andrea del Pilar Rodríguez, en un puesto de votación del centro de Bogotá.



Pese a ello, y las distancias en una ciudad de al menos ocho millones de habitantes, otros sufragantes asistieron motivados.



Es el caso de Marlene Alonso, quien se movilizó por dos horas desde el cercano municipio de Soacha, departamento de Cundinamarca (centro), a la capital colombiana, para ejercer este derecho.



«Tenemos que cambiar, tenemos que pensar en la juventud, (…) enterarnos por quién vamos a votar y hacerlo con responsabilidad, por nuestros hijos», enfatizó esta mujer, quien iba acompañada por un familiar.



Al menos 39 millones de ciudadanos, de los cerca de 50 que habitan el país, están habilitados a votar. (Sputnik)