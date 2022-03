EEUU carece de datos sobre la muerte de un periodista estadounidense en Ucrania

Washington, 13 mar. (Sputnik).- Las autoridades estadounidenses aún no tienen ninguna confirmación de la posible muerte de un periodista estadounidense en Ucrania, pero, de resultar verdad, ese suceso sería «impactante y aterrador», declaró este domingo Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional del presidente de EEUU.



«Solo ahora tuve la oportunidad de escuchar eso, por lo que tendré que consultar con nuestros colegas, aliados y socios, así como con los ucranianos en el terreno, para obtener más información sobre lo que sucedió», dijo Sullivan a la cadena CNN.



El funcionario destacó que, de confirmarse esos datos, la muerte del periodista estadounidense sería «un suceso impactante y aterrador».



«Estamos profundamente consternados por la información sobre la muerte de Brent Renaud (…). Aunque ha contribuido a la (labor de The New York) Times en el pasado, (el más reciente en 2015), no trabajó para ninguno de los editores de ( The New York) Times», escribió un representante del departamento de relaciones públicas del diario en en Twitter.



Se observa que junto con el cuerpo de Renaud fue hallada una identificación de periodista, que le fue emitida por ese periódico «hace muchos años».



El corresponsal, de 51 años, tenía una gran experiencia de cobertura de conflictos regionales. (Sputnik)