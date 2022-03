EEUU reconoció sus políticas equivocadas al acercarse a Venezuela, según embajador ruso

Caracas, 13 mar (Sputnik) El Gobierno de Estados Unidos reconoció sus políticas equivocadas contra Venezuela, tras acercarse al país caribeño para comprar su petróleo, afirmó este domingo el embajador de Rusia en esta nación sudamericana, Serguéi Mélik-Bagdasárov.



“Nosotros consideramos este viaje de la delegación de los Estados Unidos como una señal, ellos han reconocido sus políticas equivocadas hacia Venezuela, este acercamiento que ahora están planteando para comprar petróleo, tener libertad para los precios, es una evidencia que ahora aprendieron ellos que aquí hay un Gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros, no hay otro Gobierno aquí, hay que tratar este país con respeto”, expresó Mélik-Bagdasárov, durante una entrevista transmitida a través del canal del Estado, Venezolana de Televisión.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo una reunión el 5 de marzo con una delegación del Gobierno de EEUU en el palacio de Miraflores (sede de Gobierno) en Caracas, en la que dijo que ambos países acordaron trabajar en una agenda de interés común.



Se trata del primer acercamiento entre Caracas y Washington desde la ruptura de relaciones diplomáticas en enero de 2019.



No obstante, el pasado 10 de marzo Venezuela reafirmó su voluntad de profundizar la cooperación estratégica con Rusia, durante una reunión que sostuvieron en Turquía la vicepresidenta de la nación caribeña, Delcy Rodríguez, y el canciller del país euroasiático, Serguéi Lavrov.



De igual forma, el canciller Félix Plasencia afirmó el sábado que su Gobierno es un aliado comprometido con Rusia, pero dijo que está abierto a hacer negocios con Estados Unidos, si este respeta la soberanía de la nación sudamericana.



El presidente Nicolás Maduro expresó todo su respaldo a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en las decisiones tomadas en pro de la defensa de su territorio.



El mandatario ruso anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una «operación militar especial» en Ucrania y formuló su objetivo como protección de las personas que «a lo largo de ocho años sufren vejaciones y genocidio por parte del régimen de Kiev».



El líder ruso también dijo que se planea efectuar «la desmilitarización y la desnazificación » de Ucrania y enjuiciar a los que cometieron crímenes sangrientos contra los habitantes pacíficos de Donbás.



Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica; no se trata de ocupar Ucrania, subrayó Putin. (Sputnik)