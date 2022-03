La Casa Blanca niega participación de militares estadounidenses en conflicto de Ucrania

Washington, 13 mar. (Sputnik).- Los efectivos militares estadounidenses no están involucrados en ninguna operación de combate en Ucrania ni tampoco serán enviados a ese país, aseguró este domingo Jake Sullivan, consejero del presidente de EEUU para la Seguridad Nacional.



«El personal militar de EEUU no participará en las operaciones en Ucrania. Tampoco están allí ahora, pero defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN», dijo Sullivan en una entrevista con la cadena CNN.



Por su parte el portavoz del Pentágono, John Kirby, en un centro de entrenamiento en el área de la ciudad ucraniana de Lvov, que fue atacada con misiles, según los medios de comunicación, no trabajaba ningún estadounidense.



«No había militares estadounidenses, en general, en esa instalación de entrenamiento no trabajaban estadounidenses. Nos fuimos, como saben, hace unas semanas», dijo Kirby en una entrevista con la cadena ABC.



El portavoz agregó que el Pentágono es consciente del daño causado la instalación y está tratando de obtener detalles de las autoridades ucranianas, que hablan de al menos 35 fallecidos a causa del ataque.



El 24 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció una «operación militar especial» en el territorio de Ucrania y el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. (Sputnik)