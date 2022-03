Rusia no pedirá levantar las sanciones ni Moscú cambiará su rumbo, dice vicecanciller

Moscú, 14 mar (Sputnik). – Rusia no va a pedir a Estados Unidos y a Europa que levanten las sanciones, y tampoco la presión de Occidente hará cambiar el rumbo de Moscú, declaró este lunes el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Vershinin.



«No vamos a pedir que suspendan las sanciones, simplemente seguiremos desarrollando nuestra economía y nuestra capacidad de desarrollarnos independientemente, contando solo con el apoyo de nuestros amigos y partidarios», dijo en una entrevista con el periódico ruso Izvestia.



Vershinin señaló que las sanciones no fue una decisión de Rusia.



«Las impusieron los países satélites de Estados Unidos para presionar a Rusia, para poner nuestra economía en una situación difícil y castigar a Moscú por sus decisiones políticas soberanas… Estas sanciones, como instrumento de presión, son ilegítimas y no aportarán resultado», remarcó el viceministro de Exteriores ruso. (Sputnik)