Corte de México pospone análisis de juicio de fiscal por muerte de su hermano

Ciudad de México, 15 mar (Sputnik).- El pleno de la Suprema Corte de Justicia de México rechazó el lunes un proyecto de resolución sobre el juicio del fiscal general Alejandro Gertz, contra la hija de su cuñada, Alejandra Cuevas, quien está en prisión acusada de supuesto homicidio por «negligencia» en la muerte del hermano del alto funcionario federal.



Una resolución elaborada por el magistrado Alberto Pérez Dayán fue rechazada por mayoría de 10 de los 11 jueces del máximo tribunal, por no atender el fondo del asunto, que deberá ser examinado por otro miembro de la Suprema Corte para elaborar un nuevo proyecto de dictamen.



Cinco ministros se pronunciaron por otorgar un «amparo liso y llano», como planteaba el proyecto rechazado, protección judicial solicitada por Cuevas, de 68 años, para obtener su libertad en el proceso por la muerte del hermano del fiscal general de la República.



La mujer es acusada de homicidio «por omisión de cuidados de salud» del hermano del fiscal, Federico Gertz, quien falleció a los 88 años, cuando era pareja sentimental de la madre de la detenida, Laura Morán, quien tiene 94 años.



Llamadas interceptadas

El caso dio un giro el pasado 5 de marzo, cuando fueron reveladas en una cuenta recién creada en YouTube tres conversaciones telefónicas de Gertz con el fiscal especializado en Control Competencial, Juan Ramos López.



Esas llamadas revelan una posible irregularidad del fiscal, al comentar que tenía en su poder el proyecto de dictamen del ministro de la Suprema Corte Pérez Dayán, que según la conversación era en sentido contrario a una supuesta promesa hecha por el magistrado a Gertz.



Se trata del proyecto rechazado el lunes por la Suprema Corte, que no podía estar en poder del fiscal general por ser parte acusadora en el caso de su hermano, lo que configura un posible «abuso de poder», según legisladores opositores.



El pleno de la Suprema Corte descartó el dictamen al que había tenido acceso Gertz, que consideraba contrario a su causa, por la posibilidad de dejar en libertad a Cuevas en el juicio en contra de sus familiares por el fallecimiento de su hermano.



La Corte acordó «ir al fondo del asunto» y explorar la posibilidad de otorgar el amparo judicial solicitado a la mujer encarcelada.



El ministro Pérez Dayán dijo que el cambio de criterio respecto a qué hacer frente a una revisión del caso, examinará el fondo de la materia y no solo el procedimiento que llevó a la cárcel a Cuevas, lo que hará posible «que los tribunales de amparo sustituyan a los órganos de jurisdicción ordinaria».



El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, sostuvo que el proyecto propuesto por Pérez Dayán implicaba eludir el fondo del caso en el máximo tribunal.



«(La sentencia de amparo) sería nuevamente recurrida y probablemente dentro de un año estaremos en el mismo lugar», los que no es correcto para ninguna de las dos partes, argumentó.



El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre el contenido de las llamadas del fiscal general, y señaló que interceptarlas es un acto ilegal.



El mandatario dijo que el caso está manos de la Suprema Corte, sin intervención del Ejecutivo. (Sputnik)