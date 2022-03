El mundo no necesita una nueva Guerra Fría, opina enviado de China a la ONU

ONU, 14 mar (Sputnik).- El mundo no necesita una nueva Guerra Fría y debería rechazar la confrontación entre bloques en medio de las crecientes tensiones entre Rusia y Occidente por la operación especial de Moscú en Ucrania, dijo este lunes el embajador de China ante Naciones Unidas, Zhang Jun.



«La mentalidad de Guerra Fría basada en la confrontación de bloques debe rechazarse por completo (…) Este mundo no necesita una nueva Guerra Fría. Este mundo puede vivir con crecimiento y progreso comunes», dijo Zhang durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.



El 24 de febrero, Rusia comenzó una operación militar especial en Ucrania después de que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk solicitaran ayuda para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas de Kiev.



Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron amplias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.



El Ministerio de Defensa ruso dijo que esta operación tiene como objetivo la infraestructura militar ucraniana y que la población civil no está en peligro.



Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU cientos de civiles murieron y fueron heridos en Ucrania desde el 24 de febrero.



Por otra parte, más de dos millones de ucranianos buscaron refugio en países vecinos desde el inicio de la operación rusa, según datos de la ONU.



Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia, impuso la ley marcial en todo el territorio nacional, además del toque de queda en Kiev y otras ciudades y decretó la movilización general.



La Asamblea General de la ONU aprobó el 1 de marzo, por 141 votos a favor y cinco en contra, con 35 abstenciones, una resolución no vinculante que deplora el uso de la fuerza contra Ucrania y exige ponerle fin inmediato. (Sputnik)