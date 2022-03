Gobierno boliviano afirma que expresidenta Áñez es juzgada por delitos, no por errores

La Paz, 14 mar (Sputnik).- El Gobierno boliviano advirtió este lunes que la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020), quien lleva un año en detención preventiva, no cometió errores sino delitos en su ascenso y paso transitorio por el poder que justifican los procesos judiciales que ya enfrenta o están en preparación.



«Existen personas dentro de la sociedad boliviana que pueden señalar que sus acciones y omisiones pueden ser catalogadas como errores; sin embargo existe un Código Penal que tipifica acciones y omisiones como delitos», afirmó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en referencia a una declaración de Áñez.



La exgobernante pidió perdón a los bolivianos el día anterior, en una carta abierta por redes sociales en la que admitió hacer cometido errores y reiteró que se consideraba secuestrada por el Ejecutivo de Luis Arce y traicionada por algunos de los políticos con los que tomó el Gobierno tras el derrocamiento de Evo Morales (2006-2019) en noviembre de 2019.



Del Castillo, cuya oficina es parte de la acusación en el primer juicio que enfrenta Áñez, reafirmó que el Gobierno actúa bajo el principio de que todos los que cometen delitos deben responder ante la justicia.



«Las acciones y omisiones tienen consecuencias para toda la sociedad boliviana y cualquier persona que hubiera cometido un delito será puesta ante las autoridades judiciales correspondientes», afirmó el ministro, negando que los procesos contra Áñez sean una persecución política como ella denuncia insistentemente.



El funcionario añadió que el Gobierno hace un «seguimiento minucioso» de los procesos abiertos en la justicia y vela por el respeto de los derechos de la expresidenta en la cárcel



Acusada de golpe de Estado, específicamente de violar la Constitución y reglamentos legislativos e incumplir sus deberes de senadora, Áñez enfrentará un juicio oral ordinario a partir del 28 de marzo, junto con media docena de exjefes militares y policiales, según dispuso un tribunal de La Paz.



La acusación se refiere a la forma en que Áñez se proclamó sucesivamente presidenta del Senado y presidenta del Estado, sin el aval de votaciones parlamentarias, es decir supuestos delitos anteriores a su condición de mandataria.



Lidia Patty, exdiputada socialista que hizo la primera denuncia contra Áñez, dijo este lunes que la admisión de errores y el pedido de perdón que hizo la expresidenta configuraban una confesión de culpa.



«Ha pedido disculpas, ya ha admitido ella que es su culpa. ¿Por qué en su momento no ha hablado, por qué ha tenido miedo? Esta señora de una vez tiene que aclarar quienes han financiado, quienes han participado en el golpe», afirmó Patty exigiendo celeridad en el juicio que la Fiscalía tardó un año en preparar.



«PIDO PERDÓN»



Áñez fue aprehendida el 13 de marzo de 2021 en Trinidad, capital de su departamento natal Beni (noreste), cuatro meses después de haber dejado el poder, y puesta en régimen de detención preventiva, que ya fue extendido tres veces.



«Al pueblo boliviano, luego de un año de estar encerrada ilegal e injustamente, pido perdón por los errores cometidos durante el año de mi Gobierno, el que no debió ser un año, sino tres meses», dijo la exgobernante en su carta.



Los tres meses son la vigencia que debería tener un Gobierno transitorio en Bolivia, según la Constitución.



Áñez pidió también perdón por haber confiado, para acceder a la Presidencia, en políticos y colaboradores que la abandonaron.



«Me traicionaron y abusaron de mi confianza, de mi buena fe, mintiendo y manipulando la verdad, como ocultándola y algunos negociando con nuestros verdugos para volver al poder», expresó.



La hija de Áñez, Carolina Ribera, dijo que uno de los que decepcionaron a la expresidenta pudo ser su ministro de Gobierno, Arturo Murillo, ahora preso en Estados Unidos por un caso de corrupción y lavado de dinero.



Murillo «manipuló mucho a mi madre. Le mentía cuando la verdad era otra. Confiaba en él porque lo conocía, era su colega», dijo Ribera.



Asimismo, señaló que Áñez próximamente «revelará una verdad» sobre su Gobierno. (Sputnik)