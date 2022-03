Las sanciones a Rusia lastrarán el PIB global más que las hostilidades en Ucrania según BM

Washington, 15 mar (Sputnik).- El presidente del Banco Mundial (BM), David Malpass, supuso que las sanciones impuestas contra Rusia van a repercutir en la economía global en mayor grado que las hostilidades en Ucrania.



Durante un evento organizado por The Washington Post este lunes, Malpass supuso que el producto interno bruto de Ucrania podría caer este año un 30 por ciento o más, como consecuencia del conflicto armado, lo que «es sustancial dentro del PIB global».



«Creo que el impacto aún mayor para el PIB global lo suponen las propias sanciones a Rusia. Y Rusia es una economía lo suficientemente grande, aunque debo apuntar, ya saben, que su ingreso per cápita ha caído por debajo del de China (…) No es un factor tan importante en el PIB global, tal vez 1,5 billones de dólares. Y se ralentizará enormemente como resultado de las sanciones», agregó.



Malpass señaló que otras partes del mundo podrían compensar una parte de esos suministros.



«Habrá una gran reacción en lo que respecta al suministro de energía fuera de Rusia y el suministro de alimentos fuera de Rusia y Ucrania. Y esas respuestas históricamente han sido… han sido rápidas. No quiero ser demasiado optimista. El sector agrícola tarda aproximadamente un año en adaptarse. Pero creo que puede haber una mayor oferta en otros lugares, y eso suaviza el golpe al PIB mundial».



Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el 24 de febrero pasado y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.



Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.



Decenas de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.



Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte. Desde mediados de febrero pasado se activaron casi 3.650 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a más de 2.750 que ya estaban en vigor. (Sputnik)